Promueven la revinculación de los menores con sus familiares

La capital chaqueña es la última donde la organización realiza la marcha que se replica en varias provincias del país por casos de casos judicializados que involucran a menores de edad.



Testimonios

María José (mamá impedida desde hace 3 años de contacto con sus hijas): “La justicia todas las veces de una u otra manera sugirió la revinculación dejando a voluntad de un padre obstructor que eso no suceda, hay citas que la justicia dispuso y no se cumplieron, pero no hay sanción para los padres obstructores".



Alejandra (hace 3 años que no ve a su hija”: "Me encuentro muy triste y quiero que se revea mi caso porque mi hija me llama por teléfono el 28 de octubre para decirme: ‘mami te amo, te invito a mi acto porque termina séptimo grado y esa es una clara confesión de que mi hija quiere estar conmigo”. "Le pido a la jueza un régimen de visitas y no solo eso porque si mi niña elige estar más tiempo conmigo lo puede hacer, estoy disponible"



Rubén: “Hace 6 años que no veo a mi hijo. Obstrucción total del vínculo padre e hijo. Solicitamos que se revean nuestros casos y podamos acceder a un régimen de visita que nos permita compartir y disfrutar tiempo con ellos, tiempo que perdimos y es irrecuperable”.



Lucas: “Me separé hace 1 año y 2 meses y desde entonces veo a mi hijo cuando la madre quiere. Se están vulnerando los derechos del niño. Ellos deben poder elegir ver a sus familiares cuando lo deseen”.



Infancia Compartida

Infancia Compartida es una ONG de padres, madres y familiares de carácter nacional quienes luchan poniendo el foco en las infancias. Son ellos quienes tienen derecho a una mamá y un papá de manera presente, igualitaria y equitativa. La problemática no distingue de géneros, lugar o clases sociales, es por eso que buscan visibilizar casos testigos de diversa índole.

Son las infancias quienes tienen el derecho a un sano vínculo con ambos progenitores e impedirlo los impide de su derecho a la identidad, crianza sana y cariñosa, libre de violencias. Eso les daña y se lo considera maltrato infantil.