Silvia Reyero es la nueva presidenta de la FEChaco

El servicio de Adelanto Chaco 24 del Nuevo Banco del Chaco, ya está habilitado para anticipar compras con tarjeta de débito sin pagar intereses en todo tipo de comercios. Está disponible para activos y pasivos provinciales, pasivos nacionales, empleados de empresas del Estado, Ecom, SAMEEP y SEChEEP. Hasta el próximo jueves 28, las compras realizadas con Adelanto Chaco 24 suman chances para el sorteo de un millón de la promoción Requetepremios, que también premiará con Smart TV, Tablets y celulares a quienes realizan pagos en comercios con Billetera NBCh24 en WhatsApp (362-515-6224) y tarjeta de débito. El monto disponible puede consultarse en la página web www.nbch.com.ar, ingresando en Consultas de Adelanto Chaco 24 (https://www.nbch.com.ar/Personas/Tarjeta-de-Debito/Debito-Chaco-24/Adelanto-Chaco-24). Adelanto Chaco 24 permite anticipar compras con tarjeta de débito en cualquier comercio sin disponer de saldo en cuenta. Está disponible hasta la acreditación de haberes y luego, se descuenta únicamente el importe utilizado. Con Adelanto Chaco 24 se pueden hacer compras de todo tipo: supermercados, estaciones de servicios, restaurantes, farmacias, tiendas de ropa y zapatería. Para el comercio, es como cualquier otra venta con tarjeta de débito y no tiene costos adicionales. Este servicio del Nuevo Banco del Chaco se habilita en forma automática, no requiere ningún tipo de trámite o gestión, y cuando el usuario percibe su sueldo, se debita el monto utilizado. El uso no tiene comisiones ni intereses.