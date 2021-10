Presentarán el volumen “Identidad”, de la colección del Registro Único de la Verdad

El grupo de narración oral Namiyac acompañará la actividad con el espectáculo “Voces que cuentan memoria”.

Un 22 de octubre de 1.977, en Buenos Aires, 12 mujeres que buscan a sus hijos secuestrados por el terrorismo de Estado, deciden organizarse para dar también con el paradero de sus nietos. Así comienza una lucha que se remonta al presente, con un saldo que llevan 130 nietos recuperados a 2.021, de una lista que se cree pude ascender a 500 bebés apropiados. Por ello el 22/10 es instituido a partir de 2.004 en homenaje a las Abuelas como el Día Nacional por el Derecho a la Identidad. En 1.977 el grupo de Abuelas estaba compuesto, en un principio, por 12 mujeres, entre ellas María Isabel "Chicha" Chorobik de Mariani y Alicia "Licha" de De la Cuadra, a las que luego se unieron Estela de Carlotto, actual titular de la Institución. Estas mujeres eran madres de desaparecidos que, además de reclamar por la aparición con vida de éstos, buscaban a sus nietos, algunos secuestrados junto a sus padres y otros nacidos durante el cautiverio de sus madres en Centros Clandestinos de Detención.

“Identidad”, del RUV

El Registro Único de la Verdad (RUV, creado por Ley 5.582 del año 2.005 hoy ley 1412-A/2017) es el área de la CPM CHACO responsable de investigar, recopilar y organizar la información y documentación vinculada el terrorismo de Estado en la provincia.

En el volumen de la colección RUV, titulado “Identidad” se abordan los casos de víctimas del plan sistemático de apropiación de menores encarado por la última dictadura cívico militar, dando cuenta de las tareas realizadas en la búsqueda de los alrededor de 400 nietos que aún se están buscando por parte de Abuelas de Plaza de Mayo y familiares, así como también organizaciones de DDHH como la Red por la Identidad, H.I.J.O.S. e instituciones como el RUV.

“El Derecho a la Identidad es, en términos simples, el derecho de cada persona a saber quién es. Constituye un derecho fundamental que no se ve a simple vista, tal vez porque es tan obvio que pareciera no tener que explicitarse. Sin embargo, hay quienes no gozan de ese derecho” se señala en el libro. Asimismo se establece; “Durante la dictadura, los militares consideraron que la ideología que trataban de exterminar a través de la desaparición de personas se podía transmitir a través del vínculo familiar, en una especie de “contagio” ideológico. Con ese argumento hacían desaparecer a los hijos pequeños y los entregaban, en su gran mayoría, a familias de militares. Anular, borrar la identidad y las raíces de estos niños tenía como objetivo que no sintieran ni pensasen como sus padres, sino como sus enemigos”.

Botín de guerra

El robo de niños perseguía un efecto multiplicador del terror en la población, un “castigo ejemplificador” para las “familias subversivas” y el secreto del crimen. También se buscaba evitar el “contagio familiar” al separar a los secuestrados de sus familias consanguíneas y entregarlos a “familias puras”; gente partidaria de la dictadura, en las antípodas ideológicas de los padres de los menores secuestrados. Julio Nosiglia, en su libro “Botín de Guerra”, sobre la lucha de las Abuelas de plaza de Mayo por la restitución de sus nietos, afirma al respecto: “La institucionalización de esa práctica, más allá de su inhumana crueldad, significó en los hechos una real vuelta a la esclavitud, que en la Argentina fue abolida por la Asamblea de 1813: en aquellos años, el amo era dueño del esclavo y de sus frutos y disponía de la vida y de la muerte de los mismos. Con el apoderamiento por la fuerza de los chicos y madres embarazadas, con el reparto de los nacidos en cautiverio, se borró de un sablazo más de 150 años de dignidad humana, porque al sustraer a esas criaturas su historia personal, su pasado y su familia, no se los convirtió en otra cosa que en esclavos”.La negación de la identidad es la negación de la historia. Una historia muy particular: una historia política, porque es la negación de la ideología de los padres, y también de una actitud de los padres hacia los hijos; se les dice que fueron abandonados cuando en realidad no es así. En determinados casos, la contradicción se agudiza al máximo nivel de perversión: la persona que se apropió a los chicos es la misma que mató a sus padres, o sabe quién lo hizo, o colaboró de alguna manera con el crimen.