El Partido Obrero responsabiliza a Capitanich y a la oposición de la pobreza y la desocupación en Chaco  

"Capitanich y la oposición culpa a las y los trabajadores precarizados y desempleados de salir a cortar calles, pero son los culpables de esta situación de pobreza, hambre y desocupación”, asegura.

Por otra parte apunta a Basilef Ivanoff. “Que el vocero contra los derechos de trabajadores sea Basilef Ivanoff, uno de los más importantes aliados de Capitanich con quién gobernó durante dos mandatos (2007-2015), refuerza la postura del ataque hacia la clase obrera y que por supuesto será llevado a cabo desde las bancas que intenta instalar en la cámara de diputados.

Luego critica el accionar de la UCR.”El radicalismo que apoyó a Macri y hoy sus dirigentes plantean el despido sin indemnización no tienen la autoridad para criticar las protestas sociales, durante sus gobiernos además de los despidos la pobreza subió al 34% y al igual que el actual gobierno prioriza el pago a la deuda externa por sobre la salud, la educación, el trabajo y la vivienda.

El problema no son las protestas sino que no hay empleo, las familias no tenemos posibilidades de acceder a una porción de tierra para vivir, no percibimos salarios por encima de la canasta familiar que hoy se encuentra en $70.000. El modelo sojero impulsado y defendido por radicales y peronistas está agotado y tampoco genera trabajo, y el gobierno sigue apostando al modelo de destrucción ambiental a través de la instalación de las granjas porcinas. La juventud no puede acceder a becas para estudiar y el desempleo toca a todos y todas los que tenemos título bajo el brazo y los que tuvieron que abandonar sus estudios para salir a trabajar de manera irregular.

Una provincia con 50% de pobreza que no brinda proyectos ni oportunidades, gobernada por radicales y peronistas que nunca tuvieron en cuenta los intereses de la clase obrera no puede más que expresar sus reclamos a través de las protestas sociales.

El plan de los que siempre gobernaron la provincia es claro e intenta enfrentar a trabajadores para eliminar los reclamos y continuar para que el ajuste lo paguemos docentes, estatales, precarizados y desempleados, porque somos quienes luchamos contra el ajuste y lo hacemos con la única herramienta que disponemos que es la protesta social.



Solo el Partido Obrero defiende los intereses de la clase trabajadora y denuncia al conjunto de los que la llevaron a la crisis económica”.