Aniversario de Villa Berthet : “Hay esperanza y Chaco se va a poner de pie”, asegura Honcheruk

En la oportunidad se realiza la entrega de títulos de propiedad a ciudadanos berthenses, la entrega de máquinas de coser por parte de la Fundación Chaco Solidario, horno pastelero, set de enfermería y set de peluquería.

Al finalizar la entrega de herramientas para los diferentes emprendimientos que realizan los ciudadanos, el intendente de Villa Berthet y diputado electo provincial brinda un mensaje, en el marco de la celebración de los 90 años de la fundación de esa localidad.

Honcheruk a las autoridades provinciales presentes, el ministro de Gobiero Juan Manuel Chapo, la directora de la Fundación Chaco Solidario Carla Prette , a la coordinadora de Relaciones Institucionales del Instituto de Colonización Liliana Jara , al Jefe de la Anses de Villa Àngela Alejandro Gallego y al presidente del Concejo Gemán Honcheruk.

“En primer lugar un homenaja a todos los ex intendentes que han gobernador Villa Berthet y un reconocimiento y compartir un dolor con todas las familias que han perdido un ser querido por esta pandemia que golpeó al mundo, a la Argentina y a todos los chaqueños”, comienza Honcheruk.

Luego, reflexiona sobre el escenario actual. “La verdad que cumplimos 90 años el 13 de noviembre y es un momento histórico para nosotros porque nunca vivimos como el mundo lo que esta pandemia hizo, en lo humano, la pérdida de seres queridos , en lo psicológico, económico y financiero, desazón, angustia. Hoy gracias a Dios y a la vacuna estamos volviendo a la normalidad y es el primer acto institucional que tenemos después de dos años, la verdad es para celebrar y agradecer a Dios fuente de toda verdad y justicia, porque estamos queriendo encaminarnos en la Argentina y el Chaco y en el mundo. De esto no nos vamos a olvidar nunca porque nunca vivimos una cosa de esas y hoy igual tenemos que cuidarnos porque a veces vemos a través de los medios de comunicación que sigue golpeando al mundo, especialmente a países que son reacios a las vacunas. Hay alto porcentaje en países que por cuestiones religiosas, de miedo, de temor no se vacunan, yo le pido a mi pueblo que se vacunen porque las vacunas salvan vidas. Todos los casos de fallecimientos que tuvimos en Villa Berthet, el 90 por ciento no estaban vacunados”.

El mandatario municipal valora el aporte de los trabajadores de la salud Pública, de Seguridad y de Desarrollo Social. “En primer lugar felicitar a todo el personal de salud Pública, al personal de Seguridad, al personal de Desarrollo Social de la Municipalidad por el trabajo que hicieron en conjunto, por poder ayudar a vacunar, para que la gente esté inmunizada, así que muchas gracias desde lo profundo de mi corazón, sin el trabajo y el sacrificio y la responsabilidad no hubiésemos tenido este alto porcentaje ya que somos un ejemplo, en toda la zona y la región de vacunados”.

Respecto a su presente político comparte su decisión de acompañar al gobernador Jorge Capitanich en la Legislatura chaqueña. ”Hoy es un momento especial en mi vida política el pueblo sabe que debemos asumir nuevas responsabilidades institucionales en poco tiempo y que voy a dejar, me convocó el gobernador para que lo acompañe en la Cámara de Diputados del Chaco y soy electo provincial y dentro de poco tiempo no voy a esta más con ustedes”.

Luego, hace un balance de su gestión en la Municipalidad de Villa Berthet. “Hicimos muchas cosas este año y el pueblo es testigo, se hizo cuantiosas cuadras de asfalto, colectoras e iluminación al acceso a Samuhú. Estamos haciendo las obras más importantes de la historia, empezamos el acueducto, una obra millonaria en un momento tan crítico que vive el país y la provincia del Chaco que empezamos con Capitanich y en el 2015 se paralizó. Hoy arrancamos con este gobierno a pesar de los problemas económicos financieros que tiene el país y la provincia del Chaco. Vamos a tener agua de río potabilizada, vamos a vivir en Villa Berthet como cualquier ciudad de la República Argentina y tenemos que sentirnos orgullosos, esa era la obra que yo más estaba esperando , asi que quiero hacer un agradecimiento especial a nuestro gobierno provincial y a nuestro gobernador con un aplauso berthense, porque hay que ser agradecido, porque es fácil hacer en épocas de vacas gordas y hoy estamos viviendo en época de vacas flacas”.

“Tuvimos serios problemas económicos y financieros del 2015 al 2019 el justicialismo de hizo cargo del Gobierno provincial y nacional se hizo cargo. Apareció la pandemia que profundizó la crisis con 150.000 pymes cerradas, se cerraron negocios y la actividad general económica productiva y financiera e industrial quebrada y encerrados”, indica.

“Recuerdo cuando aumentaba la luz y debíamos ir a reclamar frente a SECHEEP y nos quedó las secuelas de ese 3000 por ciento de energía, que nos golpeó duramente. En el Municipio debíamos atender a los hermanos y hermanas , para que seamos solidarios y no le corten la luz”, destaca el trabajo del Municipio.

No tenemos más excusas para decir que vamos a esta peor , la Argentina se va a poner de pie, porque tenemos gente que quiere trabajar, tenemos un Gobierno que está renegociando la deuda externa y ya renegoció la deuda interna e internacional.

Dentro de poco tiempo vamos a renegociar esa monstruosa deuda de 50.000 millones del FMI”, manifiesta.

“Hoy hay una esperanza, estamos vacunados y este país se va a volver a recuperar”, asegura.