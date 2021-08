Zdero expone propuestas a vecinos del Departamento Bermejo

El diputado provincial Leandro Zdero se reúne con docentes, trabajadores de salud, vecinos y sectores de La Leonesa, Las Palmas, Puerto Eva Perón, Puerto Bermejo y General Vedia Atiende distintos reclamos y lleva las propuestas de la lista 503 A, en vistas de las próximas PASO legislativas del 12 de septiembre.

En relación a esta nueva recorrida por el interior provincial, Zdero manifiesta: “Hemos visitado diferentes instituciones educativas donde me transmitieron la necesidad de mejoría en los sueldos docentes porque están por debajo de la línea de pobreza y que exista inversiones en infraestructura escolar. Hoy más que nunca es fundamental iniciar tiempos de cambio, hay que dar vuelta la página porque los que gobiernan hace 15 años no pueden ofrecer nada más y el Estado sigue ausente de propuestas. La gente está harta de tanto relato”.

Los comerciantes y vecinos siguen agobiados con tantos impuestos. “Estuvimos en el hospital de Las Palmas donde vimos la falta de insumos, medicamentos y personal, algo recurrente a lo largo y a lo ancho de la provincia. Además, tomé contacto con los vecinos y comerciantes que nos piden no ser agobiados con tantos impuestos o servicios, como el agua o la luz que son servicios caros y malos. Estamos ofreciendo ser la alternativa, dar vuelta la página y propiciar un cambio real en la provincia que recibe mucho dinero por coparticipación, pero sigue siendo mal administrada y por eso, la provincia nunca crece”, acota.

“Defendamos al Chaco, equilibrando la Legislatura”

“Muchos me criticaron por salir en medio de la cuarentena, cuando otros funcionarios se escondieron en su casa y no dieron la cara. Tengo carga pública, por eso, siempre estuve y estaré al lado del comerciante, el productor, el docente, el policía, ése es mi lugar; no esconderme ni suponer los problemas de la gente. Por eso, pido en esta PASO el acompañamiento a la lista 503 A, para frenar tanto atropello y tanta burla a las necesidades de los chaqueños porque con una Legislatura equilibrada vamos a poder tratar los temas que deberían ser prioridad en la agenda del gobierno”, concluye.