Zdero: "En Chaco, necesitamos equilibrio parlamentario"

El diputado provincial Leandro Zdero asegura que “el Chaco necesita equilibrio parlamentario” para que se traten los problemas de la gente, y así evitar la agenda que impone el gobierno en la Legislatura. “Los temas que el gobierno trajo al recinto siguen alejados de la gente, como los 20 mil pesos para los presos, el impuesto encubierto a los monotributistas o la Ley digital que tampoco abona al desarrollo y lo que plantea la realidad educativa”, indica el precandidato.

Luego de conocidas las listas para las elecciones legislativas Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de septiembre, Zdero apunta que: “La gente pide ser escuchada y para eso necesitamos un equilibrio parlamentario. Es por eso, que pedimos el acompañamiento de los chaqueños, para ocuparnos y debatir una agenda que se vincule a la realidad de la provincia porque a la hora de votar, incluso los que hoy plantean irse del oficialismo, terminan acompañando todas las imposiciones del Ejecutivo”.

“La lista 503 “A” convoca a todos los sectores”

Zdero asegura: “Hoy me toca una gran responsabilidad de liderar la lista para diputados provinciales de Yo Cambio, con la Lista 503 ‘A’ y convocamos a movilizar en la provincia a todos los que se atrevan a revertir esta incertidumbre en la que estamos viviendo. También, es parte de la democracia, de los partidos políticos, de convocar a todos porque la gente no quiere dirigentes encerrados como lo hicieron muchos en la cuarentena teniendo una carga pública. No tiene sentido ahora que quieran recorrer la provincia faltando unos meses para las elecciones, ni pelearse con otros dirigentes porque a la gente eso no le interesa. En todo este tiempo de recorrida por el interior entiendo que la única manera de lograrlo es haciendo una alianza con la gente, con el chaqueño a pie, con el carnicero, con el docente, con el policía, con el enfermero, el comerciante, el productor, ahí me van a encontrar, cara a cara y a diario porque no supongo los problemas detrás de un escritorio”, finaliza el legislador.