Seguro de auto Answer, la tranquilidad que no debés desproteger en pandemia

Dejar de salir a comer afuera, no abonar más el club o no comprar determinadas marcas, pero también dar por finalizado el seguro de auto, aun cuando sea obligatorio. Por qué no deberías desproteger este punto.

Puede ser tentador porque en un tiempo donde muchas cosas parecen ir cuesta arriba y todo presupuesto familiar cuenta y suma a la rutina que se ve indefectiblemente menos holgada, mirar hacia las facturas y gastos parece inevitable. En este marco, es común que se quiten aquellos que menos parecen retribuir, y muchas veces un seguro puede estar en la lista.

Cuidado, porque lo que puede parecer un alivio inmediato puede significar un gran dolor de cabeza luego. Es que encarar estas decisiones de manera radical, además de incumplimiento a las normas, puede suponer ganar un problema adicional afectando el patrimonio y la tranquilidad de toda la familia.

Antes de hacerlo, y como explican desde Answer Seguros, empresa líder en el segmento automotor a nivel nacional, debés saber que contar con esta cobertura que protege la vida personal, familiar y de terceros, así como el bien, es una de las decisiones más inteligentes que se puede elegir continuar en tiempos difíciles.

Cuidar y respaldar a quienes queremos es la mejor opción porque, lamentablemente, no estamos libres de padecer algún tipo de siniestro vial. De esta manera, contar con un seguro de auto significa hoy una verdadera inversión que trae muchas ventajas en los momentos en que más se puede necesitar asistencia y respaldo inmediato, resaltan.

Contratar o renovar el seguro de auto aprovechando los beneficios online

En tiempos difíciles vale mucho estar resguardados al salir a conducir porque nos permite movernos con tranquilidad ante la suba en la cantidad de accidentes que se van dando y además es un paso esencial al momento de circular en la vía pública, por eso, lo más favorable es aprovechar las ventajas de la contratación en línea.

La autogestión permite ahorrar en grande porque, en el caso de Answer, ofrece un 50 por ciento OFF en las primeras 3 cuotas, haciéndolo por este medio.

Y la protección va más allá de los choques, fallas o episodios ocasionales que suelen darse en calles, rutas y autopistas, también protege en situaciones de robo y daño meteorológico.

Teniendo en consideración estos puntos, Answer ofrece una cobertura acorde a cada necesidad y a esta etapa que estamos viviendo, con el foco puesto en que el vehículo de traslado es una inversión para la familia y como tal merece ser cuidada.

Lo importante es que, de ser necesario quitar algunos pagos del presupuesto, se analicen muy bien los efectos que podría tener para el conductor y la familia quitar coberturas como esta en cuanto a tranquilidad, seguridad de viaje y respaldo, y se aprovechen en cambio, las promociones y descuentos que alivianan el bolsillo y cuidan lo que más importa.