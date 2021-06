Colegiación obligatoria de abogados: "Es compulsiva y arancelada", considera Zdero

El legislador Leandro Zdero expresa su descuerdo con la iniciativa legislativa que propone la colegiación obligatoria, compulsiva y arancelada de los abogados. Sostiene que “lo que se buscaría es simplemente recaudar.

El diputado provincial Leandro Zdero manifiesta su desacuerdo “con el proyecto que pretende la colegiación obligatoria, compulsiva y arancelada de los abogados”. Considera que “lo que se buscaría es simplemente recaudar y no permitir el ejercicio de la profesión libremente”.

Sobre este tema, Zdero advierte: “Los abogados chaqueños ya están nucleados bajo una ley aprobada en esta Cámara de Diputados. En el Chaco, se sancionó la Ley de Ejercicio Profesional – 2.275 B (ex 7.524) en diciembre de 2.014, luego de escuchar a los abogados de toda la provincia, por lo tanto lo que hoy se pretende es el cobro de un aporte nuevo a las presentaciones judiciales y una cuota anual; no sólo será limitante para que los profesionales puedan ejercer la profesión, sino también significa limitar el acceso a la justicia del justiciable (ciudadano) en función que dicho costo será también trasladado al usuario del servicio”.

“Los profesionales no pueden afrontar un nuevo impuesto”

“Debemos escuchar a los profesionales, en este escenario de pandemia, no la están pasando bien al igual que otros sectores y tampoco están en condiciones de afrontar un nuevo impuesto. Hoy ellos mismos me transmiten que el servicio de justicia está funcionando a medias y no es justo que carguen con un nuevo impuesto”, acotó el legislador provincial.

“Los sectores necesitan soluciones, no castigos”

““Considero que los sectores de la sociedad hoy necesitan soluciones, no castigos. Por eso, esperemos que este proyecto no prospere en el recinto, hoy impulsado por los diputados oficialistas, y los abogados chaqueños puedan seguir ejerciendo su profesión libremente como ya está establecido”, concluye Zdero.