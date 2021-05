Somos Monte Chaco denuncia ante Cabandié "mala gestión en bosques nativos"

Somos Monte Chaco envía una nota al ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan Cabandié y al director nacional de Bosques, Martín Mónaco expresando preocupación “por los gravísimos hechos que están ocurriendo en nuestra Provincia respecto a la mala gestión de los bosques nativos y el incumplimiento de los derechos ambientales, desconociendo la actual crisis climática-sanitaria que atraviesa el planeta”.

Menciona la ONG proteccionista “una serie de tweet desde la cuenta oficial del Gobernador de la Provincia en los que se habla de una reunión ‘para la presentación final de la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos’".

Según señala la ONG, en la red social “muestran un mapa de OTBN distinto al actual, sin especificar de qué se trataría”. En relación a esto, dice que “el mapa mostrado no cuenta con el aval de un real proceso participativo, no han participado comunidades indígenas ni campesinas, que viven en las zonas de bosque, imposibilitadas por el grave riesgo sanitario de la segunda ola del COVID-19 como ha sido denunciado en varias oportunidades”. Además, les remarca que “tampoco cuenta con justificación técnica: el mapa en cuestión no ha salido de ningún debate técnico, ni del Consejo Ambiental, que es el órgano encargado por decreto de llevar adelante la realización del OTBN, entendemos que fue propuesto unilateralmente por el Ministerio de Producción”.

Enumera además que “el área amarilla destacada con un borde verde en el mapa coincide con la de los predios recategorizados irregularmente a partir de 2.013 y frenados por la movilización pública en el 2.019. Este detalle, junto a las reiteradas afirmaciones hechas por los funcionarios en reuniones oficiales acerca de la posibilidad de un OTBN regresivo nos ponen en alerta”, advierte la ONG chaqueña.

“El mismo mapa mantiene la categoría verde de bosques desmontables, en dirección opuesta a lo que Usted planteó en estos años y sin considerar lo que expresaron miles de personas que firmaron en estos meses una petición para prohibir los desmontes”, le recuerda Somos Monte Chaco a los funcionarios nacionales.

En continuidad con los planteos, expresa: “No vemos razones para apurar un proceso de actualización y querer terminarlo en agosto, así como declararon las autoridades, en este contexto de pandemia. La única justificación ofrecida hasta ahora, es la necesidad de volver a habilitar los desmontes actualmente suspendidos por ley, necesidad que consideramos engañosa en cuanto las autoridades tienen las herramientas para poder garantizar el aprovechamiento racional de los bosques al mismo tiempo que se realice el proceso de actualización”.

En otro de los puntos, la organización ambientalista considera que “resulta muy grave que, pese a estar vigente una medida judicial que ordenó desde octubre del 2.020 la suspensión de los desmontes, esto no se hizo efectivo y se desmontaron hasta ahora más de 7 mil hectáreas desobedeciendo a lo dispuesto por la Justicia. Desde Somos Monte, hemos brindando información certera acerca de estas y muchas otras irregularidades cometidas en estos años, denunciándolas públicamente, mediáticamente, en sede judicial e incluso en el Consejo Ambiental, pero no hemos conseguido respuestas o estas fueron esquivas e incompletas. Frente a este escenario solicitamos su urgente participación en calidad de autoridad garante de la Ley de Bosques y en el marco del Acuerdo de Escazú, para que la provincia de Chaco respete seriamente los compromisos asumidos con la Nación y con los organismos internacionales durante todos estos años, redundando en un daño para la credibilidad del País entero. Por un Chaco libre de desmontes”, alega Somos Monte Chaco.