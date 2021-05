Cosas de negros y blancos

“He leído comentarios que rondan a los trolls macristas en muros de Facebook que son de periodistas supuestamente progresistas sobre un cartel que hicieron compañeros de otras organizaciones y/o cooperativas del Chaco”, expresa Marcela Acuña, referente de Mujeres al Frente del Movimiento Socialista Emerenciano.

“El cartel no es ofensivo sino declarativo denota un pensamiento que sale de la base; marca un estigma que muchos llamarían grieta y que se siente y palpa en diferentes ámbitos. El poder real no lo ejerce el Ejecutivo ni la Cámara de Diputados mucho menos que vive ausente de los problemas reales de nuestro pueblo pobre; el poder real lo tienen los medios de comunicación; y los que supuestamente se fueron porque perdieron(radicales macristas) pero siguen siendo impunes ante todo ya que nadie juzga a Macri y su familia ni a los funcionarios de su gobierno por el robo descomunal que hicieron; pero sí juzgan al que corta una calle o ruta o se rebela ante el hambre de su comunidad. El genocidio social que llevaron adelante radicales y macristas con la complicidad de sectores del peronismo y la justicia trucha tiene responsables directos que al ser inexistente un Poder Judicial independiente, ellos siguen impunes y nadie pero nadie los cuestiona pero sí cuestionan un cartel que dice claramente lo que sienten un grupo de personas”, plantea la dirigente de la organización femenina.

“El ser negro es una caracterización que sobrepasa el color de piel, el ser blanco también”, afirma Acuña. Y pide: “Preguntemos a nuestros hermanos aborígenes; que significa el blanco; y hagamos un poco de historia. Negros de mierda; plagas; ignorantes; piqueteros; son caracterizaciones que instalaron los que creen que son blancos; y el tomar como ironía un cartel que dice lo que el enemigo de clase instaló desde piqueteros a negros; para tapar el fondo del reclamo es de poca cabeza o bien es pararse directamente junto a macristas a criticar todo lo que no se entiende o comprende”, sostiene la dirigente social. Luego considera: ”Que bueno sería que esas críticas sean dirigidas a los funcionarios o diputados o jueces que pagan gente o agarran coimas para perseguir y matar negros y negras de diferente manera. Pero no solo cabe la cargada o la ironía para los negros y crotos, total le cabe todo además y por sobre todo no tienen para pagar pautas publicitarias o contratos a portales y periodistas que se dicen independientes; pero que a la hora de escribir toman posición directa a favor de sus patrones”, sostiene Acuña.

“No hago un juicio de valor sobre el cartel; creo que todas las expresiones son válidas aunque no me gusten; o me gusten; no solo es válido lo que me gusta; la diversidad en el pensamiento existe y los negros y negras y blancos también. De hecho soy negra y me encanta serlo. A buen entendedor ...”, invita a una relectura de la situación.

“Y como me dice Emerenciano para sacarme una sonrisa : 'Yo soy blanco, vos sos negra': ...Sabiendo ambos lo que significa la pirámide invertida”, expresa. Para en último término, gritar a viva voz: “Aguanten los negros y negras”.