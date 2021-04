Terada asegura que no existen clases presenciales en 23 ciudades chaqueñas

La diputada de la Nación, Alicia Terada, exige al gobernador Jorge Capitanich “la inmediata apertura de las escuelas y el restablecimiento de las clases presenciales”. Terada recuerda que “entre los anuncios del gobernador Capitanich y la cruda realidad hay un abismo, dice cosas que nada tienen que ver con la realidad. Hemos podido contactarnos con personas de diferentes ciudades y todas han coincidido en que no hay clases presenciales para sus chicos, por uno u otro motivo, agravándose por el hecho de la falta de conectividad, de computadoras, de celulares con internet y la falta de dinero para el pago de un servicio de internet, lo que significa que esos alumnos no solo no tienen clases presenciales sino tampoco virtuales. Este cuadro de situación repite lo que ya sucedió el año pasado, donde los chicos pasan de grado, pero sin el conocimiento adecuado, causándoles un daño grave e irreparable”

La diputada de la Coalición Cívica apunta que “Nosotros coincidimos con los padres organizados Chaco, quienes en un documento manifiestan que los contagios en escuelas son mínimos, así lo demuestran los datos que brindó el mismo gobernador. Los contagios en la escuela son mínimos, según los datos del gobierno pasó del 4,8 por ciento con las escuelas cerradas al 5,03 por ciento con las escuelas abiertas o sea se incrementó un 0,23 por ciento”. Y acota que en ese contexto “todos los expertos en salud y educación del mundo han enfatizado la importancia de la presencialidad, cuidada y con protocolos constituyendo un ámbito seguro para alumnos y docentes. La experiencia en el mundo indica que lo último que se cierra son las escuelas, en cambio aquí es a la inversa con una decisión carente de rigor científico y con datos que demuestran lo innecesario de la medida”.

Terada le exige al Gobernador Capitanich que tome en cuenta, además, lo dicho por la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) que, en conjunto con Unicef, emiten un comunicado días atrás en el que dejaron en claro que ‘la escuela es un lugar seguro y trabajar con niñas y niños no es un factor de riesgo. Por todas las razones y fundamentos vertidos, es que instamos al Señor Gobernador Capitanich y a la Ministra de Educación Daniela Torrente, que den cumplimiento a lo anunciado sobre garantizar la continuidad de las clases presenciales para todas las escuelas del Chaco”, concluye Terada.

Hasta el momento las escuelas con restricciones son las instituciones de las siguientes 23 localidades: Resistencia, Colonia Popular, General Capdevilla, Napenay, Campo Largo, Colonias Unidas, Basail, La Tigra, Sáenz Peña, Presidencia de la Plaza, Villa Ángela, Las Breñas, Barranqueras, Colonia Benítez, La Leonesa, Los Frentones, Pampa Almirón, La Clotilde, Fontana, San Bernardo, Coronel Du Graty, Las Palmas y General Pinedo. Estas localidades representan entre el 60 al 70 por ciento de la población estudiantil chaqueña.