Caballero III: Secuestros, torturas y delitos de violencia sexual cierran las testimoniales

Luego de una extensa jornada, este viernes 16 se completa con 11 declaraciones, la última audiencia de testimoniales del juicio oral Causa Caballero/ Brigada III. De la totalidad de la prueba recibida en la audiencia de la fecha pueden destacarse más imputaciones referidas privaciones ilegítimas de la libertad concretadas mediante secuestros, torturas de todo tipo y relatos de familiares de desaparecidos.

El tribunal resuelve reprogramar la presentación de alegatos al martes 20. El lunes 19 tendrá lugar la ampliación indagatoria de los imputados.

Por primera vez se reciben declaraciones sobre delitos de violencia sexual como crimen de lesa humanidad.

Los ex detenidos Luis Alarcón (por vía remota), Osvaldo Uferer, Miguel Molfino, Rodolfo Sobko y Juan Carlos Goya (en la sede del Tribunal Oral Federal de Resistencia asistidos por la lic. Carolina Fule, del equipo de la Secretaría de DDHH y Género de Chaco) completan el cuadro de situación que iniciara con las declaraciones del martes pasado referido al funcionamiento de la Brigada de Investigaciones como centro clandestino de detención y exterminio de militantes políticos.

Enzo Lauroni, hijo del matrimonio Lauroni-Almirón y su tía materna Patricia, declaran ante el tribunal los pormenores de la desaparición de la pareja conformada por Enzo y Mónica, vistos en los calabozos de la Brigada y el calvario vivido por la familia bajo la persecución del terrorismo de Estado. “Les pido compasión a las personas imputadas, aún estamos buscando a nuestros familiares…” afirma Patricia Almirón, en un intento de resquebrajar el silencio de genocidas cuando se trata de brindar algún tipo de información sobre el destino final de desaparecidos.

A continuación, se realiza, sin público para la preservación y no revictimización, bajo mandato del presidente Quiñones de desconexión de la videoconferencia incluso de los imputados, la toma de declaración de una ex detenida que reside en el exterior y denuncia ante el tribunal y partes las violaciones y vejámenes que sufriera en la Brigada. Los también ex detenidos Rogelio Tomasella, Víctor Arroyo y Felisardo Riquelme completan la lista de testigos, con la confirmación de haber visto en los calabozos de planta alta a los desaparecidos del PRT, vinculados a la presente causa.

El tribunal que lleva el juicio, integrado por el juez federal Rubén Quiñones (presidente, del TOF de Formosa) y los magistrados José María Cello y Luciano Lauria del TOF de Santa Fe, precisa la decisión de reprogramar la presentación de alegatos de las partes al martes 20. Así lo harán el querellante de la Secretaría de Derechos Humanos Género de la provincia, Duilio Ramírez; el querellante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Manuel Brest; los fiscales Carlos Amad y Diego Vigay y los defensores Juan Manuel Costilla(oficial) , y Ricardo Osuna (particular)

De este modo, el lunes 19 tendrá lugar la ampliación indagatoria de los imputados; el teniente primero José Tadeo Betolli y el teniente primero Luis Alberto Pateta –ambos oficiales de Inteligencia del Ejército Argentino-; el comisario general Rodríguez Valiente; el sub oficial mayor Gabino Manader; el sargento José Marín y el sub oficial principal Jorge Ibarra, todos de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco; Francisco Álvarez, de la Alcaidía Policial y el alcalde Pablo Casco, jefe de Guardia de la Cárcel U7. En el último tramo de la pesquisa fallecen los acusados comisario General Ramón Meza; el sub Oficial principal Albino Borda, Héctor Roldán y el cabo Enzo Breard.