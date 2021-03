Zdero con productores en Pampa del Indio, Tres Isletas y Castelli

El diputado provincial Leandro Zdero visita a agricultores, ladrilleros y emprendedores de Pampa del Indio, Juan José Castelli y Tres Isletas. El legislador indica que “se necesita de un Estado presente, de acompañamiento permanente al que produce y se rompe el lomo, de sol a sol, con programas para la promoción y el fortalecimiento de estos sectores”.

En este sentido, Zdero remarca: “Los chaqueños solo quieren trabajar. Están hartos de que siempre el clientelismo circunstancial postergue el futuro de años, por eso, insisto en la necesidad de ayudar al campo con programas de fortalecimiento, porque si el campo no produce la ciudad no come. Las familias hoy están a la deriva ante políticas e incentivos que fracasan porque no hay un Estado comprometido”.

“Los productores necesitan ser contenidos”

“La gente del campo que produce y se esfuerza todos los días necesitan ser contenidos; para esto, se debe implementar programas que generen devolución a su propio esfuerzo y de esa manera ir creciendo, dando trabajo, y ampliando su horizonte. Impulsando un futuro que fomente la cultura del trabajo y no desde la dádiva, que muchas veces, desde el Estado lo quieren hacer solo en tiempos electoral”, apunta.

“El campo no es cliente de ningún gobierno”

“Si creemos que hoy es el motor que moviliza a nuestra economía, deberían dar respuestas concretas a este sector como obras de infraestructura que fortalezcan la capacidad productiva y a mejorar las posibilidades de comercialización de productores familiares de la provincia. Ellos necesitan a un Estado presente que genere acompañamiento al que trabaja porque es la única manera de salir adelante”, concluye Zdero.