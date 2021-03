Inicio de sesiones legislativas: Peche esperaba más humildad

Educación

Puntualizando aspectos sobresalientes, Peche señala “Por ejemplo la situación del sector docente, luego de un año con muchas dificultades, con el 30 por ciento de los estudiantes que no pudieron tener clases virtuales por falta de acceso a conectividad, la gran ilusión de las familias eran que este 1 de marzo sus hijos estén en las aulas, y no pudo ser porque no hay voluntad política de que así sea, la oferta salarial del 12 por ciento es una tomada de pelo frente al atraso salarial de 2.020, el incumplimiento de la cláusula gatillo y una inflación proyectada para 2.021 del 50 por ciento, frente a esta dijo que ya se han hecho los esfuerzos que había que hacer”.

Salud

“Volvió a decir que se va a mejorar la salud, y la verdad es que la pandemia desnudó la precariedad de nuestro sistema sanitario producto de la desinversión y abandono en estos casi 14 años de sus gobiernos, habiendo recibido recursos excepcionales durante el 2020 el personal de salud sigue con salarios por debajo de la línea de pobreza, en situación de precarización, los hospitales del interior siguen estando en situación crítica, el dinero que no llegó al sistema de salud pública fue lo que faltó para contar con mejores salarios, mejores condiciones laborales y edilicias, más profesionales, mas insumos y elementos de higiene y protección”.

Vacunatorio VIP

“No hizo referencia al vacunatorio VIP en Chaco, la vacuna es un bien escaso en el mundo y sacarle dosis al personal de salud, a los docentes, adultos mayores o grupos de riesgo, una inmoralidad y un delito”.

“Sin luz y sin agua”

“Respecto de los servicios, ni una palabra respecto de la responsabilidad en la quiebra de SEChEEP y SAMEEP, empresas que deben cifras millonarias a Cammesa, al Insssep, con tarifas impagables, acaban de autorizar un tarifazo del 85 por ciento, y sin embargo los cortes de luz son una constante y la mitad del Chaco no cuenta con agua potable a pesar de que recibieron dinero para realizar 3 acueductos”.

Empleo

“Propone la generación de 250 mil puestos de trabajo, espero que sea acompañando con políticas públicas diferenciales al sector privado y no en el Estado como hicieron en todos estos años en que duplicaron la planta de personal con el ingreso de funcionarios y punteros políticos, las Pymes, comercios, emprendedores, monotributistas, profesionales, sector productivo y otros que se vieron fuertemente afectados por la cuarentena más larga del mundo siguen esperando un acompañamiento sostenido del Estado nacional y provincial, el sector privado es el principal generador de empleo”

Seguridad

“Los recursos destinados al Ministerio de Seguridad para el año 2021 se incrementaron un 558% respecto del ejercicio 2020, sin embargo cuando se analizan las partidas destinadas a la Policía Provincial, se puede apreciar que se asigna el 5.4% del total del presupuesto, por lo tanto vuelven a ser promesas que nos e cumplen, una policía sin un salario digno, sin equipamiento adecuado, sin capacitación, esta en situación de desigualdad frente al delito”.

“Hay decisión de no invertir”

“Ha quedado claro que el problema del Chaco no tiene nada que ver con disponibilidad de recursos sino con una decisión política de NO invertir ni en educación, ni en salud, ni en seguridad, ni en mejores servicios, ni en acompañar al que trabaja y produce fomentado el desarrollo y crecimiento, generando empleo, pero sí en sostener el drenaje del dinero público por los agujeros negros de la corrupción”.