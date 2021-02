Zdero en encuentro partidario en Quitilipi

El legislador provincial Leandro Zdero asegura que el oficialismo trata de imponer una agenda que no representa el interés de la gente. Sostiene que es hora de poner orden, de ser consecuentes con políticas de inclusión y volver a la política del trabajo.

El diputado provincial Leandro Zdero manifiesta su indignación al conocer la deuda de los organismos del Estado con SEChEEP, luego de la reunión mantenida, junto a sus pares radicales, con los gremios de la empresa. Sostiene que es inaceptable que algunos sectores del Estado Provincial, tengan el privilegio de no pagar la energía que consumen.

El diputado provincial Leandro Zdero reitera su malestar y rechazo a lo sucedido este fin de semana donde miles de usuarios se quedaron sin luz ni agua por más de 20 horas. “El servicio sigue siendo pésimo y hay que sincerar la situación de las empresas para que los chaqueños no sigan padeciendo estas malas administraciones”, fustiga.

El legislador provincial Leandro Zdero destaca que no acompaña el Presupuesto 2.021 “porque no prioriza la salud, la educación y la seguridad”. Alerta que se avizora un año complejo y asegura estar predispuesto para colaborar pero advierte que deberían dejarse ayudar ante situaciones que no pueden resolver.