Ortiz Melgratti: "Responde a una cuestión partidaria"

El edil de Resistencia, Dino Ortiz Melgratti se refiere a la nota que recibiera de parte de sus pares ayer donde proponían su expulsión del bloque de concejales de la UCR. “Debo decir que si bien es una nota enviada por Mesa de Entrada, no contiene los elementos formales de expulsión sino que menciona la intención de parte de los concejales, es un petitorio”, expone.

“Principalmente porque dicho bloque no existe en la práctica, un ejemplo, desde que asumimos en diciembre del 2.019, solo se realizaron 15 reuniones aproximadamente y una por zoom. No me pueden sancionar o marcar la forma en que debo pensar porque no existen lineamientos desde el bloque, ya sea para la votaciones o trabajo parlamentario”, continúa diciendo el edil.

Sobre lo referido a su “inconducta partidaria”, Ortiz Melgratti expresa que “lo mismo sucede con lo partidario, jamás me han convocado desde el Comité Capital para acordar posiciones sobre votaciones o proyectos. Inclusive cuando hemos tenido altercados anteriormente he pedido audiencia para dialogar con los miembros del Comité y nunca me han recibido, el cual curiosamente lo presidía y tomé la decisión, sin que nadie me lo pida, de renunciar cuando asumí como concejal porque entendía que no se puede ser juez y parte, sin embargo jamás me han convocado luego de eso”.

Por las decisiones que ha tomado como concejal a la hora de votar, Ortiz Melgratti señala lo siguiente: “No me pueden cuestionar abstenciones, es un derecho que tenemos a la hora de votar. ¿Acaso alguno de los otros concejales no se abstuvo nunca? Carla Cantero se abstuvo en la votación del crédito por 400 millones el cual hemos acompañado junto a Salom y Celada, ¿por eso hay que expulsarlos también? Muchas veces se han acompañado proyectos del oficialismo que concuerdan con las necesidades y pedidos de los vecinos”.

Específicamente hablando de las últimas votaciones, el concejal relata: “En lo que respecta a mi voto sobre tributaria y presupuesto, en el primer caso, tributaria trabajé junto a las concejales Frías y Cantero en la comisión de Hacienda para conformar el proyecto votado en septiembre y voté la prórroga del mismo, de mi proyecto, cosa que las coautoras no acompañaron. En cuanto al presupuesto, junto a mi equipo de asesores analizamos y pedimos las modificaciones necesarias para que sea aprobado en beneficio de los vecinos y del Municipio”.

En cuanto a la cuestión partidaria, aclara lo que para él “responde a una cuestión interna partidaria que está al caer, por mi parte yo siempre he sido y seré un militante radical, vengo del sector privado, soy panadero, hoy en día tengo éste cargo que sé muy bien es circunstancial, he sido elegido por los vecinos, trabajo para ellos, quiero cambiar la forma de hacer política. Lo que lamento profundamente es que se involucre a los empleados de planta del Municipio, los cuales se ven perjudicados por decisiones arbitrarias de personas que están de paso y no se encuadran dentro de lo legal y lo correcto, creo que se ha traspasado un límite que no pensaba posible”.