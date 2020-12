Preocupación por intento de creación de empresa de servicios con participación privada

Diputados de la UCR reciben a referentes gremiales de SEChEEP, quienes exponen preocupación por el proyecto de Ley 1676/20 enviado por el Poder Ejecutivo Provincial por el cual se propicia la creación de una empresa de obras y servicios con participación privada.

Los legisladores dan detalles del encuentro. “Nos transmitieron su preocupación por la intención del gobierno provincial de avanzar en la aprobación de esta Ley que permitiría llevar adelante un proceso de privatización encubierta, se crea una empresa de servicios ‘paralela’ que, entre otros rubros, puede desarrollar proyectos vinculados al uso de fuentes renovables destinadas a la producción de energía eléctrica”, señalan

“La ley también permite el vaciamiento de las empresas públicas en el artículo 16 autoriza la transferencia de recursos y bienes, incluyéndose equipamientos y bienes registrales y no registrales de jurisdicciones estatales provinciales”, detallan.

“Y por supuesto una gran preocupación por la situación de los trabajadores por su futuro laboral, no es cierto lo que argumenta el gobierno respecto de que esta Ley viene a terminar con la precarización, todo lo contrario, no olvidemos que en el mensaje de elevación del presupuesto 2.021, Capitanich anticipó que a partir de 1 de enero el gobierno provincial no girará más recursos a las empresas de servicios, con lo cual se hará insostenible el pago a CAMMESA, pago de salarios, etc,”, consideran.

Finalmente los legisladores expresan su posición de no acompañar esta iniciativa. “Haremos todo lo que haya que hacer para frenar este intento privatizador, si es necesario recurriremos a la justicia”, anticipan.