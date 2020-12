Obeid: "No soy un levantamanos"

El diputado del monobloque del PRO, Luis Obeid puntualiza cada una de las instancias en las que el proyecto de juicio por jurados para los fueros civil y comercial es puesto a consideración de legisladores y la ciudadanía. “No soy un levantamanos”, aclara y acota aporta la construcción con modificaciones a la iniciativa.

El diputado provincial por el monobloque del PRO, Luis Obeid, se refiere a su posición sobre el proyecto de implementación de juicio por jurados para los fueros civil y comercial. “De esta iniciativa se dijo que no podía aprobarse porque no hubo debate como también que carece de constitucionalidad, pero se trata de una propuesta que ingresó en octubre, que se hicieron dos jornadas de esclarecimiento de la que participaron tanto autoridades judiciales como operadores y todos los justiciables interesados y luego si se cuenta el paso por comisiones tuvieron lugar 7 reuniones en las que en ninguna la UCR aportó, no puede decirse que hubo falta de debate cuando se dieron múltiples instancias de participación, pero había que darle un corte porque el debate eterno no existe”, expresa.

Párrafo seguido, el parlamentario lamenta el tono y la virulencia expresadas hacia su persona por diputados del radicalismo, que lejos están de contribuir a la construcción democrática. “En tiempos en los que los dirigentes debemos predicar con el ejemplo nada bien hacen los mensajes que promueven violencia, hay una provincia sufrida por los indicadores sociales, la pandemia y la crisis económica que necesita que sus representantes estén a la altura de las circunstancias”, indica.

En relación con la iniciativa votada el miércoles, señala que aporta la máxima transparencia al sistema judicial en tiempos en los que impera una mirada ciudadana crítica con sus representantes. “Qué mejor que sea el pueblo con la colaboración de un juez técnico pueda expresarse en un debate oral y público”, indica.

Finalmente, Obeid clarifica acerca a su pertenencia a espacios dentro de la Legislatura, luego de que se lo acusara de “romper” el bloque. “No pertenezco al bloque de la Unión Cívica Radical, y este partido no tiene la pertenencia si doy o no quórum, eso es una voluntad personalísima y está claro que no soy un levantamanos porque junto con un grupo de especialistas pude aportar mis ideas e introducir modificaciones a la propuesta original, que después se verá si fue para enriquecer o no la ley pero ese no es el problema, el problema es no dar el debate y boicotear los quórums , problema es no asumir la responsabilidad legislativa que nos encomendó el pueblo porque la política se construye con participación y debate y no con campañas de desprestigio”, comenta y recuerda que hace un tiempo también fue acusado con profunda liviandad de acompañar un proyecto que mediáticamente se presentaba como el que permitiría la "venta" del inmueble donde funciona Casa de Gobierno.