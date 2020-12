Peche: "El credibono de Capitanich no es un aumento, es una estafa a trabajadores y jubilados”

El presidente del bloque de diputados provinciales de la UCR, Carim Peche, se refiere al proyecto de Ley 2.002/20 de su autoría y que cuenta con el acompañamiento del resto de los legisladores de la bancada que impulsa una asistencia extraordinaria de 10 mil pesos para los trabajadores del sector público. Cabe recordar que la iniciativa será tratada hoy en la sesión de la Cámara de Diputados.

Al respecto, Peche señala: “No podemos desconocer que la pandemia COVID-19 ha tenido un impacto fuerte en la economía, pero en honor a la verdad también debemos decir que no todo está relacionado con el virus, desde el Estado no hubo un plan para sostener la economía durante la crisis sanitaria, y sigue sin haber un plan para la recuperación”.

“Perdieron por goleada”

En ese contexto, Peche recuerda: “Los datos ofrecidos por el INDEC, al primer semestre de este año, muestran que la pobreza en el Gran Resistencia es del 48,7 por ciento, teniendo de ese modo la tasa más alta en el NEA y la segunda mayor del país, la indigencia fue del 18,2 por ciento, la más alta de la región: Corrientes (11,8 por ciento), Formosa (8,8 por ciento) y última Posadas (5,1 por ciento). En lo que va del año 8.669 personas pasaron a ser pobres en el aglomerado chaqueño, y los precios al consumidor se incrementaron en un 41 por ciento interanual en la región, está claro que salarios y jubilaciones han perdido por goleada”

“El credibono”

“Hace pocas horas se anunció una ‘ayuda extraordinaria’ de 5 mil pesos, lo que no es otra cosa que una estafa al asalariado público y a los jubilados, el gobernador Capitanich acordó, con un solo gremio, otorgar mediante acreditación en la tarjeta de crédito Tuya del Banco del Chaco a trabajadores de la administración central, 5 mil pesos, a cuenta de los aumentos del 2.021, que deberán devolver a partir de abril del año próximo, y no tiene alcance ni a jubilados ni al resto de los sectores públicos, eso no es ayuda ni aumento salarial, es un credibono, una estafa”, expone el presidente de la bancada radical.

"La Tuya"

“Hay cientos de trabajadores públicos que no tienen la tarjeta Tuya del Nuevo Banco del Chaco, por lo cual se está obligando a los trabajadores a tramitar una tarjeta de crédito con la banca oficial, claramente estamos frente a otro de los negociados que aceptan quienes dicen representar y defender los derechos los trabajadores, una inmoralidad”, considera el titular del bloque de la UCR

La recuperación

Finalmente, insta a sus pares a acompañar esta asistencia para paliar la crítica situación de los trabajadores “La recuperación debe centrarse en las personas, y en ese marco, se necesitan políticas salariales adecuadas en las que se aborden las desigualdades y la necesidad de sostener la demanda, si queremos reconstruir pensando en un futuro mejor, el ajuste jamás deberá pasar por el salario de trabajadores y jubilados”, afirma Peche.