Vuelve a circular el servicio regional chaqueño

Prestadores de la salud definen no admitir nuevos ingresos a diálisis para los afiliados de PAMI. La medida es dispuesta luego de reunirse con autoridades de la obra social.

El concejal de Resistencia, Fabricio Bolatti plantea la necesidad de que el acceso a internet sea universal, gratuito y de calidad, al participar del “Foro por una Argentina Digital”. Afirma que debemos defender la inversión hecha por el pueblo a través de su Gobierno, para no permitir que las multinacionales se apropien de lo realizado.

Entidades médicas de diálisis advierten que a partir del 20 de noviembre no recibirán nuevos pacientes. Explican que en la única reunión concedida por las autoridades no han recibido respuestas a sus planteos ya que el precio por la prestación no cubre los costos mínimos.