Presupuesto 2.021: Zimermann defiende al campo y respalda obras para el Chaco

El senador por el Chaco, Víctor Zimmermann, participa desde el recinto del Senado del debate del Presupuesto 2.021, donde hace una encendida defensa del campo y pide una mirada especial para el sector. A la hora de votar, se abstiene en general y vota en favor de las obras para el Chaco.

En su exposición, Zimmermann recuerda las explicaciones de los funcionarios nacionales en su paso por la comisión de Presupuesto y Hacienda, que explican que "la proyección para el año que viene es que los recursos crezcan en un 44 por ciento y yo creo que no va a alcanzar solo con el aumento de impuestos, que no compartimos y que no lo vamos a votar", señalando que "el desafío que tenemos todos es que la Argentina vuelva a la senda del crecimiento y del desarrollo".

Al analizar los gastos según el Ministerio de Economía, el legislador chaqueño recuerda que "la proyección de cierre que tenemos para este año, en relación a las exportaciones es de una caída del 14,2 por ciento, la caída de las importaciones es del 21,9 por ciento, la inversión está previsto que caiga en un 25,6 por ciento y el consumo un 13,6 por ciento, en síntesis, la proyección es que el PBI va a caer este año el 12,1 por ciento", agregando que si bien "todos queremos que la recuperación venga lo antes posible, este presupuesto prevé un crecimiento del 5,5 por ciento del PBI".

Siempre en referencia a las explicaciones de los funcionarios del Poder Ejecutivo, Zimmermann recuerda que "el gasto real para el año que viene va a crecer pero sin emergencia", lo que significa que "no vamos a tener los programa del IFE, no vamos a tener ATP y no vamos a tener programas como consecuencia del COVID"; porque "se prevé que el 31 de diciembre se termina la pandemia".

Sobre la asistencia a provincias y municipios, Zimmermann sostiene que "este año hicieron una compensación muy importante, que hasta el 31 de diciembre serán 200 mil millones de pesos", expresando su preocupación porque el Ministerio de Economía considera que "los presupuestos van a terminar en forma equilibrada y por ello no prevemos que vamos a tener ayuda extraordinaria para las provincias el año que viene y tampoco los municipios".

En ese marco, "creo que el desafío es enorme, es volver al sendero del crecimiento y en este marco, yo quiero pedirle a las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, un fuerte y claro mensaje de apoyo al campo, porque si bien es uno de los sectores que dinamizan la economía, es, fue y será el sector que nos va a volver a recuperar y salir de la crisis", reclamando "un claro mensaje hacia el sector agropecuario y apoyar todo lo que tiene que ver con el sector agroindustrial".

Al referirse a las obras para el Chaco contempladas en el proyecto, el senador radical asegura: "Quiero decirle a todos los chaqueños que voy a acompañar estos artículos, voy a votar positivamente porque generan una enorme esperanza, obras que son trascendentes y que necesitamos para poder soñar en el desarrollo y en el crecimiento".

Sin embargo, advierte que "el total de las obras que existen en el presupuesto para el Chaco son por 117.000 millones de pesos, pero solamente el 2,8 por ciento de esas obras están a cargo del Gobierno Nacional, será entonces un enorme desafío y esfuerzo para conseguir financiamiento para que estas obras sean posible".

Finalmente, Zimmermann reitera la importancia de "estas obras que son una esperanza para todos nosotros, para poder competir entre iguales, es por eso que yo voy a votar positivamente estos artículos, junto al artículo que ayuda a financiar el déficit previsional, y en el resto voy a votar de la misma manera que lo ha dicho nuestro miembro informante".