Para Zimmermann, "el default en el que se encuentra la provincia no es un buen antecedente"

El senador Víctor Zimmermann advierte que "el default en que se encuentra la provincia no es un buen antecedente" para aprovechar los avales incluidos en el Presupuesto 2.021. Sin embargo, manifiesta que espera que esta situación se pueda corregir.

En declaraciones a medios sobre el default en que incurrió el Chaco, Zimmermann indica que "en la última reunión del Grupo Chaco, salió el tema y se comentó que el Gobierno estaba en esa situación, que estaban atrasados los pagos, que estaban en incumplimiento, por lo que técnicamente el Chaco está en default" y apunta que "espero que en breve se pueda resolver esta situación porque eso no es bueno para nuestra provincia".

El legislador radical asegura que "existen avales en el Presupuesto Nacional con la posibilidad de ejecutarlos el año que viene y realizar las obras y programas que necesitamos", lo que significa "tomar créditos y evidentemente cuando uno entra en default es porque no ha cumplido, porque el comportamiento que ha tenido con respecto a las obligaciones no es el que debiéramos tener y esto no es bueno para nuestra provincia".

"Entiendo que el Gobierno quiera alargar los plazos de los vencimientos, tener algún período libre de cumplimientos, que quiera bajar los intereses", dice el legislador chaqueño. A lo que luego acota: "me parece que entrar en default es un tema que tiene que ver con una mala administración y, vuelvo a reiterar, esto no es bueno para nuestra provincia".

Sobre el comportamiento de la administración provincial, Zimmermann recuerda que "el Chaco recibe una enorme transferencia de recursos del Gobierno Nacional", por lo que "espero que el Chaco pueda arreglar rápidamente con los acreedores, porque esto impacta no solo en la provincia sino que impacta también en los Municipios que también tienen deudas que necesitan reprogramar".

Finalmente, el senador chaqueño insiste: "En el Presupuesto Nacional 2021 hay varias partidas con obras y programas para el Chaco, que están incluidas y otras que vamos a incluir". Pero advirtió que "después hay que ejecutarlo, pedir préstamos, asumir compromisos hacia el futuro y el default no es un buen antecedente".