Zdero pide funcione la Farmacia Social del InSSSeP en Pinedo

El diputado provincial Leandro Zdero mantiene una reunión con el concejal Daniel "Negri Rodríguez, quien le transmitió la necesidad de instalar y poner en funcionamiento la Farmacia Social de InSSSeP en su localidad. Ante esta situación, el legislador solicita al Ejecutivo provincial, a través de un proyecto, que mediante el Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos se proceda a concretar este pedido, de suma importancia, para los afiliados.

“En el marco de la pandemia, la situación ha empeorado notablemente. Al cumplir con el aislamiento, ciertos afiliados de alto riesgo no pueden buscar sus medicamentos mientras que los demás afiliados, se ven en la obligación de exponerse al riesgo del contagio, además de los controles para poder ingresar o largas esperas en la ruta nacional 89”, exponen ambos representantes.

Además, Zdero asegura que: “Esta situación ya fue abordada por el concejal Daniel ‘Negri’ Rodríguez acompañado de su bloque, haciendo los reclamos pertinentes y denunciando que los derechos de los afiliados pinedenses son altamente vulnerados. Por eso, solicité al gobierno provincial, a través de este Proyecto, que, a la mayor brevedad, se instale una Farmacia Social en Pinedo”.

“Los afiliados van de Pinedo a Charata por medicamentos”, plantean

“Actualmente los afiliados residentes de la ciudad de General Pinedo al no contar con la instalación de la Farmacia del InSSSeP, deben movilizarse a la ciudad de Charata para obtener su medicación, incrementando así sus costos por el traslado y además, ocupar un esfuerzo innecesario para conseguir los medicamentos requeridos para cubrir la atención de su salud. Sin embargo, todo esto no garantiza ni protege a los afiliados de la situación de llegar a la ciudad de Charata y encontrarse con que no hay stock de los medicamentos requeridos, generando así un doble perjuicio al afiliado en su economía y salud, tanto física como psicológicamente”, plantea el legislador provincial.

El proyecto de Resolución está siendo analizado por el Cuerpo de la Legislatura chaqueña y se aguarda el acompañamiento del Cuerpo para su aprobación.