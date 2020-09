Diputados provinciales radicales acusan a Sena de ejercer "violencia contra operarios de SEChEEP

Legisladores provinciales radicales apuntan contra el dirigente social Emerenciano Sena, acusándolo que ejerció violencia contra operarios de SEChEEP. A la par que responsabiliza al gobernador Capitanich así como a los ex mandatarios provinciales Bacileff Ivanoff y Peppo.

Diputados provinciales del bloque de la UCR dan a conocer un comunicado en el que expresan su “rechazo y repudio a las intimidaciones y ataques violentos perpetrados por el referente social Emerenciano Sena contra trabajadores de la empresa SEChEEP en momentos en que realizaban trabajos en el barrio regenteado por el mencionado dirigente”. Del mismo modo, manifiestan su “solidaridad y acompañamiento a los operarios de la empresa de energía provincial.”

“Repudiamos, rechazamos y condenamos la violencia ejercida por el señor Emerenciano Sena contra trabajadores de la empresa SECHEEP, a quienes brindamos toda nuestra solidaridad y acompañamiento”, dicen los legisladores.

“Coqui, Chiyo y Mingo”

Los diputados acusan de que existió “violencia ejercida sobre los operarios”. Luego sentencian: “La culpa no es del chancho sino de quien le da de comer, tal como reza el refrán popular, no es la primera vez que el señor Emerenciano Sena protagoniza hechos de violencia, cortes de calles y rutas coartando el derecho constitucional a circular libremente, infringiendo la Ley, y lo hace con absoluta impunidad a sabiendas de que es un protegido del poder, de su padrino el gobernador Jorge Capitanich como así también de los ex gobernadores Bacileff Ivanoff y Domingo Peppo quienes jamás han radicado una sola denuncia en la justicia frente a reiterados actos de ilegalidad”

“Es así que a la sombra del poder amigo, y valiéndose de la legítima necesidad de miles de familias, este tipo de personajes recurren a acciones patoteriles para lograr beneficios personales y solo algunas migajas para quienes dicen proteger, alteran la paz social y ponen en situación de desigualdad a tantos otros ciudadanos que no reciben la misma ‘consideración’ por parte del Estado provincial”, disparan los legisladores provinciales de la UCR.