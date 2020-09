Usurpaciones: "Basta de estar debatiendo si está mal o bien robar un terreno", dice Zdero

El diputado provincial Leandro Zdero declara en expresiones radiales sobre su proyecto de Ley 1.370/2020 para suspender los planes, beneficios y/o prestaciones sociales a aquellas personas que usurpen o tomen terrenos porque no podemos estar debatiendo si está bien o mal usurpar o tomar indebidamente un terreno; está mal y punto.

Al respecto, Zdero manifiesta: “Existen dos opciones: el que quiere hacer algo y encuentra una alternativa y el que no, busca una excusa o que siga pasando lo mismo como hasta ahora en el nombre de los protocolos; no es otra cosa que ponerle más burocracia a todo". Así lo vemos al Estado, día a día, buscando excusas y haciendo protocolos para no resolver nada. Basta de estar debatiendo si está mal o bien robar un terreno y esto no lo digo yo, lo dice la gente”.

“Dejemos de naturalizar algo que está mal, reconozcamos y no escondamos la realidad de ver al Estado ausente que tiene las herramientas para detener o tomar las riendas de esta problemática. Soy de los que cree que el Estado debe buscar mecanismos para acompañar a las familias que necesitan, con planificación en loteos como en planes de viviendas en diferentes modalidades. Y así terminaremos con esto”, apunta Zdero.

“Aunque no les guste, con este proyecto se le va a terminar el negocio a muchos que se aprovechan de las necesidades de la gente”, asegura el legislador provincial.