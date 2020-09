Inseguridad: Peche presenta pedido de informes al Ejecutivo

Teniendo en cuenta los graves hechos delictivos de público conocimiento producidos en localidades del interior provincial, particularmente en Sáenz Peña donde el último fin de semana se produjeran actos de inusitada violencia, y en virtud de las expresiones de funcionarios policiales respecto de insuficiencia de personal y elementos para llevar adelante tareas de prevención y lucha contra el delito”, plantea el presidente del bloque de diputados de la UCR, Carim Peche, por lo cual eleva un pedido de informes al Poder Ejecutivo Provincial a fin de esclarecer la situación planteada.

El titular de la bancada radical expresa: “Hace 12 años que en Chaco no se invierte ni en salud, ni en educación, ni en seguridad, y hoy padecemos las consecuencias de un Estado negligente y corrupto, la crisis sanitaria ha visibilizado esta situación, nuestra fuerza policial, y a decir de sus propias autoridades, no cuenta con personal y elementos suficientes para prevenir y combatir el delito, lo que ocurre en Presidencia Roque Sáenz Peña y otras localidades del interior no deja dudas al respecto”.

“En el año 2.012 votamos en la Cámara de Diputados la Ley de Seguridad Pública 2.011-J (ex 6.976) que promovía la refuncionalización y optimización de recursos, colocando a la problemática delictiva como eje estructurante de la policía, los años pasaron, nada se hizo, siguen repitiendo discursos y promesas que son superadas a cada instante por la dura realidad que viven ciudadanos rehenes de la delincuencia”.

Y dio detalles de la información solicitada:



a.- Motivos por los que el personal policial que presta servicios en localidades distintas del lugar de residencia, se ve impedido de trasladarse en razón de las medidas adoptadas en el marco de la emergencia sanitaria por coronavirus, teniendo en cuenta que se hallan exceptuados del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular (artículo 6 DNU 297/2.020 recientemente prorrogados por DNU 740/2020).

b.- A cuánto asciende la dotación de personal total de cada una de las comisarías con asiento en la ciudad de Sáenz Peña, teniendo en cuenta que al 31 del mes próximo pasado, cada una de ellas funcionaba con 18 empleados como fuerza efectiva total según expresara el señor jefe de la Policía provincial. Cuál es el criterio de distribución de los recursos humanos en las distintas comisarías.

c.- Cuál es el motivo de la escasez de recursos humanos asignados a las comisarías del interior, conforme expresara el comisario mayor Atilio Ledesma, director de la Zona Interior Sáenz Peña.

d.- Detalle de las unidades asignadas a cada comisaría con asiento en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña y estado de las mismas, dado que el titular de la fuerza manifestara que no obstante la entrega de 45 nuevas unidades el 14 de agosto próximo pasado, había más de 160 unidades en mal estado.



e.- Motivos por los cuales no se implementó con anterioridad en la ciudad de Saénz Peña, la estrategia diseñada para realizar el operativo prevencional anunciado el 31/08/2.019.

f.- Cuales fueron las conclusiones y/o propuestas del Consejo Provincial de Seguridad Pública respecto del desenvolvimiento de las unidades policiales, dadas las carencias declaradas por el jefe de la Policía, dado su función como órgano de asesoramiento y consulta del Poder Ejecutivo en todo lo referido a la elaboración, implementación y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad pública, así como fiscalizar y evaluar las actividades, funcionamiento y desempeño de las unidades policiales, formular propuestas en lo referido a este tema, e intervenir y participar en la elaboración, implementación y/o control de las estrategias y planes de prevención de la violencia y el delito entre otras enumeradas en la Ley 2.011-J.