Reforma judicial: "Lo que busca el kirchnerismo es impunidad"

El senador Víctor Zimmermann en su participación en la sesión extraordinaria del Senado Nacional ,donde se trata la reforma judicial, fundamenta su negativa porque todavía no está "cuantificado el impacto presupuestario de esta reforma" y asegura que “lo que busca el kirchnerismo es impunidad”.

"Todos sabemos la difícil situación económica y social que vive nuestro país, con una cuarentena interminable que no sabemos cuando finaliza, pero sí sabemos que ayer tuvimos un nuevo récord de contagios del virus en la Argentina y nuestra provincia del Chaco no es ajena, que además está soportando la peor sequía de los últimos 20 años", comienza el legislador su exposición en el recinto virtual.

"En ese contexto, la mayoría oficialista sigue impulsando el debate de temas que no tienen que ver con las necesidades y las prioridades de la gente", prosigue y asegura que "ante tanta incertidumbre, nosotros tenemos la obligación de generar previsibilidad, confianza, certeza, para que de alguna manera incentivemos la inversión y así poder ayudar a paliar la crisis existente".

"En estas semanas, en este Senado y con muchos de los senadores que están en esta sesión, nos hemos reunido con varios sectores que tienen que ver con el trabajo, con la ciencia y la técnica, con la producción, con la economía, con la industria", explica Zimmermann y asegura que "en ninguna de ellas apareció la necesidad de la reforma de la Justicia Federal Penal".





"Cuando la ministra de Justicia de la Nación presentó el proyecto inicial", recuerda el legislador chaqueño, "reconoció que tiene inconvenientes en materia edilicia, financiera, de equipamiento; y que no tenían cuantificado el impacto presupuestario de esta reforma", además de que "cuando se inició este proyecto teníamos 279 cargos, actualmente ya estamos en 908 cargos".

Por otra parte, el senador por el Chaco explica que "las reuniones que tuvimos con distintos expositores, donde gran parte de ellos opinaron en contra de este proyecto porque no existe un diagnóstico de las necesidades de infraestructura, que no tenemos un mapa judicial" y acota que "hemos tenido muchas personas en las calles manifestándose en contra de un proyecto de estas características y pidiendo consensos y más debate para una reforma tan importante".

"El oficialismo aplica la vieja política, que significa duplicar la apuesta, y lo primero que hace es incorporar al proyecto el artículo 72, que pretende callar a la prensa y generar censura, donde establece al obligación a los jueces, ante una posible investigación o alguna manifestación periodística sobre como se está llevando tal o cual causa", cuestiona Zimmermann y denuncia que además "ponen en marcha lo que yo denomino el plan canje, el poroteo de ver que podemos conseguir ofreciendo obras a las provincias, más tribunales o más cámaras federales para conseguir adhesiones".

Finalmente, Zimmermann reitera que "aunque no lo diga la letra chica del proyecto, lo que se busca es una justicia adicta, es conseguir impunidad, para las causas abiertas y para las que pudieran suceder en el futuro" y recuerda ordó "lo que mi padre me enseñó, que las personas decentes no debemos temerle a la Justicia porque cumplimos con las leyes".