Dictámenes aprobatorios para modificaciones al Código Tributario

Sesiona la comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura chaqueña, con la presencia de su presidente, Nicolás Slimel, con quórum en la sala de Comisiones de los diputados provinciales Claudia Panzardi, Juan José Bergia, y Alejandro Aradas; y por teleconferencia Juan Carlos Ayala, Carina Batalla, Liliana Spoljaric, Roy Nikisch, Clara Pérez Otazu, y Rodolfo Schwartz. Participan también las diputadas Teresa Cubells y Gladis Cristaldo.

Al finalizar, la reunión el presidente de la Comisión señala: “abordamos varios proyectos que obraban en el temario, entre ellos una iniciativa del diputado Pedrini que propone la creación de un Fondo de consolidación y recupero de acreencias extra tributarias del Estado; también distintas cuestiones relacionadas a beneficios en el marco de la emergencia, uno presentado por la diputada Panzardi y otro por el bloque de la UCR”.

“También analizamos un proyecto muy interesante desde el punto de vista tributario para las arcas del Estado que era una modificación en lo que es la ley tarifaria en cuanto a las entidades financieras bancarias privadas, en ese sentido sobre todos estos proyectos se han realizado los pedidos de opinión correspondientes a los distintos organismos competentes”, expone.

En cuanto a los despachos, el legislador destaca “hemos sacado despacho aprobatorio en primer lugar por unanimidad de un decreto que generaba un incremento salarial para el personal docente que fue implementado por el Ejecutivo en el mes de enero; y desde el interbloque Frente Chaqueño despachamos dos modificaciones en lo que es el Código Tributario”.

Se trata en primer lugar del proyecto 235/2.020, “que refiere a la parte de multas automáticas de obligaciones formales no materiales, eso es muy importante porque no se le exige al contribuyente una multa por falta de pago sabiendo la situación que se vive actualmente, sino una cuestión de presentación de declaraciones juradas o cuestiones que generan algún tipo de formalidad con respecto de la ATP, no obstante la comisión ha decidido que esto entre en vigencia a partir del año que viene, teniendo en cuenta en este momento de crisis que atravesamos como sociedad, postergando su entrada en vigencia al año 2.021, pero sí dejarlo con un despacho aprobatorio”.

“La otra modificación del código tributario provincial es el 3.282/2019 que ya contaba con un despacho aprobatorio de parte de los diputados Pedrini, Bergia y Ayala, despacho que renovamos este año, y refiere a la modificación del artículo 3 de la ley teniendo en cuenta la incorporación de la actividad de los fideicomisos, y algunas cuestiones aplicadas al impuesto de sello dentro del marco de las sociedades comerciales”, explica.

Sobre esta iniciativa, el diputado hace hincapié en “el tema de la transferencia de crédito fiscal, que le va a dar una herramienta importante a todos los contribuyentes, y por supuesto la facultad de la inscripción de oficio de parte de la ATP en caso de detectar contribuyentes que todavía no hayan realizado la inscripción”.