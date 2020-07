Venta de Casa de Gobierno: Malestar de diputados provinciales de la UCR

En el marco de la sesión extraordinaria llevada adelante este viernes, diputados del bloque de la UCR dan a conocer un comunicado mediante el cual expresan su malestar y rechazo a la aprobación, con los votos de los diputados provinciales peronistas y aliados, de la venta de la Casa de Gobierno y el autódromo Yaco Guarnieri. Cabe mencionar que el oficialismo logra el quórum necesario con la permanencia en el recinto de los bloques Partido Obrero y PRO, en tanto que el bloque radical expone su retirada de la sala de sesiones.

“Los chaqueños tienen que saber que el oficialismo convoca a extraordinarias para aprobar leyes a la medida de las necesidades políticas del gobernador Capitanich, no les importan las prioridades de la gente, se niegan sistemáticamente a tratar el sinfín de proyectos que presentamos para asistir al sector de la salud, de la seguridad, el comercio, la producción y tantos otros afectados por una pandemia que en Chaco ha tomado dimensiones descomunales como consecuencia de la incapacidad y el desmanejo de los recursos en estos 13 años que llevan gobernando la provincia”, expresan en el manifiesto.

“En lo que va del año ingresaron a la caja de la provincia 80.000 millones de pesos, sin embargo el sistema de salud pública continúa en estado crítico, no hay recomposición salarial para docentes ni empleados de la administración pública, no se hacen obras de infraestructura, no hay financiamiento para emprendedores, pymes y el sector privado que, mas allá de alguna asistencia nacional de alcance regular e insuficiente, en muchos casos han tenido que cerrar sus puertas, eso significa más chaqueños sin trabajo, mas pobres”, sostienen.

¿Y los trabajadores de Casa de Gobierno?

“Exigimos explicaciones públicas, el pueblo del Chaco tiene derecho a saber el destino que le dio el gobernador Capitanich a los 80.000 millones de pesos que le ingresaron a la caja provincial, y por qué y para que quiere vender la Casa de Gobierno y el Autódromo Yaco Guarnieri que forman parte del patrimonio de todos los chaqueños, que va a pasar con los trabajadores de la gobernación”, plantean.