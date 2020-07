El Municipio de Resistencia implementará el Plan Avanzar

Esta propuesta está sustentada en el Decreto provincial N° 843 y la Resolución municipal N° 1.134/20 que empiezan a regir a partir de este 25 de julio.

Las fases tendrán una duración de entre 15 a 20 días y solo se podrá avanzar si la curva de contagios se mantiene o desciende. Las autoridades municipales se encargaron de remarcar que para progresar de una etapa a la otra es necesario poner el acento en la responsabilidad individual de cada vecino.

Recomendaciones

Es necesario sostener el aseo constante de las manos, mantener distancia de dos metros entre personas, usar tapabocas y evitar concurrir a lugares en los que se produce aglomeración de personas.

Asimismo, al ingresar a los domicilios se aconseja tener un recipiente al lado de la puerta para dejar allí todos los objetos personales y posteriormente desinfectarlos; sacarse el calzado y rociarlo con desinfectante; quitarse la ropa y colocarla dentro de una bolsa plástica cerrada hasta que llegue el momento de lavarla; no sentarse ni acostarse en ningún lugar hasta después de una ducha; y desinfectar picaportes y llaves de luz.

Actividades

Son de riesgo bajo las actividades económicas sin atención al público, con venta telefónica o digital. En estos casos. se recomienda evitar el contacto con personas con síntomas de gripe; lavarse las manos con jabón o alcohol y limpiar objetos; quedarse en casa si tiene síntomas o si está enfermo; no tocarse los ojos, nariz o boca sin lavarse las manos; desinfectar superficies como mesas, sillas y picaportes; usar barbijo; no compartir el mate ni otros utensilios como cubiertos, vasos y tazas; evitar el saludo de mano y de beso; y si no tiene un pañuelo, estornudar sobre el codo.

Por otro lado, son de riesgo medio las actividades económicas con atención al público, sin interacción directa, como ferreterías o farmacias. Lo que se sugiere en estas circunstancias es mantener un metro y medio de distancia con el cliente; delimitar el piso con cintas de distancias establecidas; tener una ocupación del local de nueve metros cuadrados por persona; utilizar mascarilla además de guantes; establecer una barrera de separación con el cliente; no permitir que el cliente toque o pruebe mercaderías; desinfectar superficies; utilizar toallas descartables para baños; y atender a proveedores fuera del espacio del cliente.

Finalmente, son de riesgo alto aquellas actividades económicas con atención al público y con interacción directa, como kinesiólogos, oftalmólogos, esteticistas o peluquerías. En estas condiciones es imperiosa la protección con gafas o pantalla facial; utilizar bata larga siempre limpia; tener una ocupación del local de 9 metros cuadrados por persona; hacer uso de guantes que una vez utilizados se deberán desechar; si se ocupa un equipo médico deberá ser único, desechable o higienizado; desinfectar superficies; utilizar toallas descartables para los baños; y evitar tocarse la cara en todo momento.

Por su parte, el personal que lleva a cabo procedimientos que generan aerosoles deberá realizar una ventilación adecuada del local; poseer respiradores de protección mínima n95; reducir el número de personas presentes en el local; utilizar protector ocular o gafas; evitar tocarse la cara en todo momento; utilizar guantes y bata.

Y quedan suspendidas las actividades económicas que impliquen necesariamente aglomeración de personas.

Actividades habilitadas en la Fase 1

Se pueden realizar paseos recreativos en el radio de 1.000 metros. Los niños y niñas menores de 15 años lo podrán hacer de lunes a domingo de 16 a 19 horas, y siempre deberán estar acompañados por un adulto. Las personas de 15 a 60 años están habilitadas de domingo a jueves de 8 a 20, mientras que los viernes y sábados podrán dispersarse las 24 horas.

No se podrán utilizar los bancos, pelotas, ejercitadores ni juegos en las plazas y parques de cercanía. En lo que respecta a las actividades físicas, deportivas y artísticas, están habilitadas para entrenamiento de carácter individual en los circuitos habilitados al aire libre de miércoles a domingo de 8 a 20, siempre respetando la distancia de dos metros y no es obligatorio el uso de tapabocas.

No se podrá realizar actividad que implique concentración de personas y/o contacto físico.

Los gimnasios estarán habilitados con sistema de turnos para las personas con prescripción médica de lunes a sábado de 9 a 18. El desarrollo de entrenamiento y actividades serán individuales. En tanto, que los restaurantes y bares estarán habilitados únicamente para entregar y/o repartir a domicilio.

Los locales y establecimientos comerciales tendrán horarios según grupo. Las personas de riesgo de más de 60 años podrán ser atendidas de 8 a 9, mientras que quienes no formen parte del grupo de riesgo tendrán un sistema de turnos de 10 a 20. Las peluquerías, barberías y afines estarán habilitadas únicamente con sistema de turnos de 8 a 20.

Los fletes, taxi fletes y servicios de mudanzas solo podrán efectuar traslados dentro de la localidad del domicilio real del responsable del servicio y y no podrán desplazarse entre distintas jurisdicciones, siempre de lunes a viernes en la franja horaria de 10 a 18.

Las iglesias, cultos y salones de ejercicio espiritual estarán habilitados con protocolos que aseguren el distanciamiento dentro del salón, la oración estará habilitada únicamente en forma individual, y tendrán una asignación de turnos para entrar en el horario de 8 a 18.

Los servicios fúnebres solo ocuparán el 50% de la superficie del lugar, se efectuarán únicamente con acompañamiento de familiares y no podrán extenderse más de 1 hora.

Las agencias de turismo estarán habilitadas para ventas y reservas de 8 a 16.

Los establecimientos rurales o de turismo rural y las actividades de turismo en general solo se podrán realizar los fines de semana con asignación de turnos.

Los hoteles, moteles, alojamientos y residenciales estarán habilitados únicamente para personal de salud, afectados a la emergencia o pasajeros en tránsito que se encuentren en el plan vuelta y regreso a casa. No está permitido el uso de espacios comunes.

Los oficios, servicios y actividades profesionales liberales estarán habilitados únicamente con sistema de turnos de lunes a sábado de 8 a 20.

La pesca deportiva de costa o embarcación se permitirá a partir del primer fin de semana de agosto, todos los fines de semana conforme al protocolo a determinar por la autoridad ambiental provincial.

Los trabajadores de casas particulares estarán habilitados y habilitadas de lunes a sábados de 8 a 18.

Finalmente, la administración pública mantiene la suspensión de términos, plazos administrativos y licenciamiento a personas mayores de 60 años o pertenecientes a grupos de riesgo. Los trabajadores que deban asistir, deberán hacerlo en grupos que no superen el 30 por ciento del espacio, respetando siempre las medidas de distanciamiento e higiene.

En la fase 1 se sugiere continuar con la modalidad de teletrabajo.