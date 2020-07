Caso Fontana: Mujeres indígenas manifiestan indignación por la liberación de los policías involucrados

Integrantes del Movimiento Mujeres por el Buen Vivir manifiestan indignación ante la liberación de los policías imputados en el caso de abusos y vejación contra una familia qom, en Fontana. Pide el acompañamiento de la sociedad para que la causa no quede archivada en un cajón.

Desde el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, expresan “rabia y preocupación, ante la noticia sobre la decisión de la jueza Rosalía Zózolli, quien dejó en libertad a los 4 policías, parte de los responsables de cometer represión y abusos hacia las y los jóvenes qom, algunos menores de edad, el pasado 30 de mayo, en Fontana, provincia de Chaco”.

Más adelante, remarcan la intención de mencionar los nombres de los responsables “porque son ellos quienes deberían estar atemorizados por ser criminales: Cristian Flores, Orlando Cabrera, Cristian Foschiatti y Cristian Benítez”.

Asimismo consideran que “ellos cuatro no son los únicos responsables por el hecho de haber entrado de manera ilegal y cometer todos los vejámenes que cometieron”.

“Como madres, abuelas y hermanas indígenas repudiamos totalmente esta situación tan grave de impunidad, donde una vez más la ‘justicia’ deja en descubierto su racismo, su sistema patriarcal y colonizador”, sostienen.

“Hoy, los responsables de dichos abusos caminan libres por la comunidad, mientras que las víctimas y sus familiares deben resguardarse por temor a lo que les pueda suceder, ya que están siendo amenazados”, plantean desde el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir.

“Nos preguntamos ¿Cuándo habrá justicia real, para las y los indígenas? Apelamos a los corazones solidarios y de espíritu justo, acompañar a la comunidad qom de Fontana para que esta causa no quede archivada en un cajón. No queremos más víctimas de abuso por las fuerzas represivas, está en cada une de nosotros derribar la impunidad”, remarcan.

Solicitan a las organizaciones de Derechos Humanos, sociales y políticas “a pronunciarse ante la decisión de la jueza Rosalía Zózolli y acompañar a las familias ya que si bien el hecho se viralizó en todos los medios y plataformas, la ayuda real y acompañamiento no está sucediendo, sobretodo de parte de los organismos pertinentes que salieron a dar conferencia de prensa pero no se han comprometido en proteger a quienes deben proteger. Todos los videos que fueron virales todavía no fueron incluidos como pruebas! Incluso hay videos de abusos en la comisaria. De cien efectivos presentes solo imputaron a cuatro y ahora los liberan”, expresan.