Línea 102: Falta de perspectiva de género y de conocimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes denuncian organizaciones feministas

La Mesa Multisectorial Feminista (MMF) advierte gran preocupación por “la falta de perspectiva de género y de conocimiento sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA) en el abordaje de los casos que ingresan al Departamento de Atención Primaria de Urgencias a través de la Línea 102, de la Subsecretaria de Niñez Adolescencia y Familia. Así quedó reflejado en muchas de las intervenciones de la institución que no hicieron más que estigmatizar a las y los NNA y a sus madres”.

La MMF solicita una “urgente” reunión con la ministra de Desarrollo Social María Pía Chiacchio Cavana y la subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia “para articular políticas que garanticen el abordaje de las acciones en estos dispositivos con perspectiva de género y los derechos integrales de NNA”.

Entiende la Mesa Multisectorial Feminista que es un dispositivo fundamental para garantizar la protección de los Derechos de NNA por medio de la Ley Nacional N° 26.061 y Provincial 2086-C de Protección Integral de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Sin embargo. Asegura que cuenta “con diversos testimonios que reflejan como, por el contrario, se terminó avasallando los derechos de lxs NNA y sus madres”.







Afirma que les preocupa y les llama la atención “la parcialidad a favor de los progenitores, que se inclina aún más cuando el conflicto involucra a alguna compañera declarada públicamente feminista, o defensora de los derechos de las mujeres, lesbianas, trans y travestis o cuando el progenitor tiene una posición de poder”. Al respecto, grafica con varios ejemplos de intervenciones. Si bien dice que son muchos casos, aclara que no los van a exponer públicamente “para no revictimizar a las víctimas” pero insiste que “no podemos, no queremos, ni vamos a dejar que esto siga sucediendo”.

“La falta de capacitación, de perspectiva de género y de cruzamiento de datos con otros dispositivos estatales como la Línea 137 de denuncia contra la violencia de género llevó, a que la Línea 102 muchas veces haya otorgado el resguardo psicofísico de las y los NNA con su progenitor denunciado por abusos y/o violencia de género”, expone la organización feminista.

“Mujeres víctimas de violencia, revictimizadas por el propio Estado a través del Estado que las criminaliza a partir de falsas denuncias realizadas por sus ex parejas, denunciado y con varias causas por violencia de género. Hemos denunciando casos, en los que se les arrebata a lxs hijxs a una madre, víctima de violencia psicólogica, física y económica por razones de género y se les entrega a su victimario. Sin investigar siquiera los precedentes judiciales. Sin darle la posibilidad defensa a la madre”, sostiene la Mesa Multisectorial Feminista.

“De esta manera, convierten al Estado en una herramienta más de poder del varón violento, maltratador, manipulador y misógino para seguir violentando a la mujer a través de sus hijos e hijas”, remarca. A que seguidamente considera que ·Esto no sólo vulnera los derechos de las mujeres, sino también de las y los niños, que dejan en resguardo de una persona violenta y peligrosa sin una investigación seria, acorde a lo que está en juego: el derecho de NNA”.

“Las y los niños deben ser escuchados. Para eso, se les debe garantizar las condiciones básicas para un diálogo seguro con una psicóloga o trabajadora social que pueda empatizar con ellxs”, subraya la MMF. A esto, luego señala: “Un diálogo seguro nunca puede ser delante de un padre denunciado por violencia de género, ni por parte de la familia de él como sucede la mayoría de las veces. Un diálogo confiable y amable con unx profesional capacitadx que sepa detectar las manipulaciones a las están expuestxs estxs NNA”.

“El Estado debe garantizar los derechos de mujeres y NNA, establecidos en las Leyes 26.485 y 26. 061. Para eso, debe trabajarse de forma articulada, integral y holística en los dispositivos estatales que abordan estas problemáticas. Les profesionales que se desempeñan en esos territorios no siempre tienen una perspectiva de género, realizando así intervenciones basadas en una mirada machista, poco ética y con juicios de moral religiosa, con opiniones fuera de lugar”, subraya.. A todo esto, expresa: ·”No nos olvidamos de la precarización laboral en áreas tan sensibles del Estado, porque la suma de todas estas negligencias da como resultado medidas injustas que solo criminalizan y revictimizan a les madres, juzgándolas hasta por la falta de recursos, generada por la violencia económica de su expareja, y las desigualdades propias de un sistema patriarcal y capitalista”.