El Foro de Concejales de la UCR sobre nuevos impuestos: "Medidas inoportunas, en momentos inoportunos"

El Foro de Concejales de la UCR manifiesta su total rechazo “a las medidas impuestas por el Gobernador y los responsables de ATP, al incorporar nuevos tributos que recaen sobre el sector productivo por las obras realizadas por la Dirección de Vialidad Provincial, sobre distintos tramos las rutas provinciales 9, 7 y 3”. Al respecto advierte: “Dejan muy en claro su falta de empatía y desinterés por el sector”.

“El campo es el motor de la economía, no sus burros de carga, deberían administrar mejor los recursos y no sobrecargar a los productores que vienen de temporadas difíciles, ya que las sequías, seguidas de inundaciones que no dieron tregua. Ahora la crisis económica y social. que padece el país entero, como consecuencia de la pandemia del COVID-19, resulta otro factor de estancamiento, ahogarlos no haría más que reducir su producción y los puestos de trabajos que estos mismos generan”, exponen los concejales radicales.

“Es nuestro mayor deseo que tanto el Gobernador, como miembros de ATP, responsables de estas decisiones, revean y analicen la situación en la que se enmarca este cobro de impuestos. Modificar variables numéricas, afecta directamente a miles de familias de las cuales sus ingresos dependen de la producción y, en consecuencia, a la economía provincial”, plantean.

“Realmente consideramos que es el momento menos oportuno para efectivizar este tributo, nos encontramos en tiempos de buscar oportunidades para reactivar la economía, hallando métodos adecuados y no salidas rápidas que recaen sobre el sector productivo. Los productores, las pymes, los emprendimientos, etc deben ser aliados en esta reorganización económica, no se les deben poner más palos en las ruedas”, finaliza.