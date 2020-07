"No aceptamos transformar la Legislatura en una escribanía de Capitanich", sostienen legisladores provinciales de la UCR

Legisladores de la Unión Cívica Radical subrayan que son convocados solo para tratar las leyes que presenta el oficialismo. Así también remarcan que no aceptan transformar a la Legislatura en la escribanía de Capitanich.

Al término de la sesión extraordinaria de la Legislatura chaqueña, diputados provinciales de la UCR expresan malestar con la convocatoria. Dan a conocer un comunicado en el que consideran “una grosera utilización del sistema democrático”. Remarcan que “Nos convocan para tratar las leyes que le importan a oficialismo y cajonean las que “les importan a la gente”.

“Una vez más se nos convoca a sesión extraordinaria para tratar solamente los temas que le interesan al oficialismo dejando de lado las leyes que presentamos desde nuestro bloque y que tienen que ver con las necesidades reales de los chaqueños frente a la pandemia, la situación del sector de salud y seguridad y la crítica situación económica que atraviesa el sector privado, productivo, pero todo es cajoneado, utilizan la mayoría automática para hacer una grosera utilización del sistema democrático”, plantean los legisladores de la UCR.

“Entendemos la magnitud de la situación que se vive, desde el primer día nos hemos puesto a disposición del gobierno provincial, le hemos dado al gobernador todas las herramientas que necesita en el marco de la pandemia, pero que no se confundan, eso no justifica que nos vamos a callar frente al atropello, vamos a seguir marcando los errores y alzando la voz cada vez que el bienestar de los chaqueños esté en peligro, no vamos a aceptar que conviertan la Legislatura en la escribanía de Capitanich”, aseveran.

“En esta sesión tampoco estuvimos de acuerdo con el temario, porque pretendemos que se traten leyes que los chaqueños necesitan con urgencia para mitigar el impacto de la pandemia: tope salarial de 50 mil para diputados y la invitación a adherir al resto de los Poderes del Estado, entes autárquicos y descentralizados, empresas del Estado provincial, funcionarios, gerentes, vocales y otros para destinar el remanente a la salud pública; incentivos económicos para el personal de salud y seguridad; aumento en el rubro riesgo para el personal sanitario y policía; plan integral de asistencia al sector privado; emergencia agropecuaria; emergencia económica, financiera y fiscal del sector comercial, del productor de bienes, y del sector prestador de servicios de la provincia del Chaco; situación de los docentes sin cargo; situación de docentes de nivel terciario frente a la aplicación de nuevos planes de estudio, y tantas otras que son dejadas de lado sesión tras sesión”, exponen los diputados provinciales de la UCR.

Salud y Economía



“Siempre sostuvimos que el desafío era salud 'Y' economía, así como presentamos leyes orientadas a mejorar la situación del servicio y personal de salud y seguridad, también para la contención del sector privado, porque hay miles de chaqueños que deben llevar un plato de comida a sus hijos, pagar el alquiler, los servicios, impuestos, medicamentos, y no cuentan con un salario público u otra asistencia del Estado, personas que de un día para otro se quedaron sin trabajo, tuvieron que cerrar sus comercios, sus empresas, sus emprendimientos, esos chaqueños no necesitan que nos llamen a sesionar para reformar la Constitución o poner en venta la Casa de Gobierno, necesitan ver cómo desde la Legislatura los ayudamos a sobrevivir, ese es nuestro mayor objetivo”, reafirman los diputados de la UCR.