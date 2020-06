Zdero pretende conocer cómo se utilizan los fondos ingresados al Chaco

El diputado provincial Leandro Zdero junto a sus pares radicales presentaron un pedido de informes respecto de los recursos provenientes del Estado Nacional al Chaco durante el año en curso.

La emergencia sanitaria por COVID-19 ha obligado a adoptar medidas de distinta índole que requieren la inversión de una gran cantidad de recursos para atender los distintos aspectos que se generaron a partir de la pandemia. En este sentido, Zdero manifestó: “En estos tiempos es importante transparentar el destino que se le ha dado a esos fondos que llegaron desde la nación a la provincia, es lo mejor que nos puede pasar a los chaqueños y a los efectos de cumplir con el mandato constitucional del control de gastos que nos corresponde como Poder Legislativo”.

“Los recursos deben ser utilizados de manera correcta”

“A través de este proyecto, pedimos conocer sobre los fondos recibidos en concepto de Coparticipación Federal de Impuestos y adelantos de coparticipación; los recursos específicos destinados a la atención de la Emergencia Sanitaria por la pandemia de COVID- 19 incluyendo Aportes del Tesoro Nacional, préstamos canalizados a través del Fondo Fiduciario Para El Desarrollo Provincial y todo otro mecanismo de asistencia económico-financiera; más detalle en cada caso: concepto y/o programa, monto, condiciones en las cuales se otorgaron los fondos y fecha en la cual ingresaron a las arcas provinciales y detalle, en cada caso, monto, destino y utilización de los recursos, gastos, compras y/o pagos realizados con los mismos, y porcentaje ejecutado a la fecha para asegurarnos que hayan sido utilizados de manera correcta”. apuntó Zdero.

“En momentos de incertidumbre hay que llevar tranquilidad a la gente”

“Creo que nuestra provincia tiene recursos, lo que sucede es que no se la administra bien. No hay prioridades en la agenda de los gobiernos y es por eso que, queremos saber cómo se distribuyeron. Acá se necesita fortalecer el sistema de salud y acompañar a los sectores que dinamizan la economía todos los días. No estoy en el balcón de la crítica, siempre considero que este pedido de informes ayuda a clarificar para que se manejen bien los recursos. En los momentos de incertidumbre lo más importante es llevar tranquilidad a la gente”, finalizó el legislador.