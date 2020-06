“Si vos ves a tu hijo llorar de hambre, qué hacés?”, se preguntan en Mujeres al Frente

“Momentos difíciles se viven en los asentamientos, barrios, villas. Familias enteras, desayunan, almuerzan, meriendan y cenan en los merenderos. (Teresa de Calcuta y el Comedor Comunitario del barrio Emerenciano).Cada vez se suman màs niños pididiendo comida, calzados y abrigos. Si no los mata el coronavirus, el dengue, se terminan muriendo por el hambre y la desigualdad”, expone la situaciòn social que viven cotidianamente en el Sur de la capital chaqueña.













“Hablo con conocimiento de causa. Con mis compañeras y compañeros de la Escuela Pùblica de Gestiòn Social Nº.2 Barrio Emerenciano; la Fundacion Dr. Saùl Acuña; la Agrupaciòn Mujeres al Frente del Movimiento Socialista Emerenciano y la agrupaciòn "Mìstica Piquetera", colaboramos, de lunes a sàbados, asistimos a las mamàs y los papàs, llenos de necesidades, les puedo asegurar que venimos muy tristes a nuestras casas, en lo personal lloro de impotencia, porque me involucro con los problemas reales de la gente, me gustarìa poder ayudar más, y me pregunto: ¿ porque dan tantas vueltas, las y los señores funcionarios, cuando se gestiona, sobre todo para pedir comida y chapas para sus ranchos. Trabajar no se puede por la cuarenta. Te dicen, quedate en casa, pero si vos ves a tu hijo llorar de hambre, que haces? No queda otra que salir a la calle,a eso se le suma la discriminaciòn de las personas,que desde sus hogares, calentitos, cuestionan al que esta pasando necesidades”, reclama con insistencia.ante la disyuntiva que deben enfrentar todos los días.



















“Ojo, que no se mal interprete, hay que cuidarse, y si se van a enojar, enojense con los gobernantes de turno que no les dan soluciones urgentes y necesarias, a la ciudadanìa”, aclara ante los planteos que expusiera. Para finalmente agradecer que “siempre agradezco a la compañerada, por dar ayuda a los que menos tienen”.