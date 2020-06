Zdero impulsa el fortalecimiento del sistema sanitario

El diputado provincial Leandro Zdero junto al bloque de la UCR presentó en la sesión extraordinaria los proyectos referidos al Fortalecimiento Integral del Sistema de Salud. Desde la bancada radical destacan que no contaron con el respaldo del oficialismo y los envió a Comisión.

Zdero en el recinto defendió y pidió la aprobación de los siguientes proyectos: el N° 669 para fortalecer el sistema sanitario, el N° 700 para el aumento del 150 por ciento por el concepto “Riesgo de Salud” para todos los trabajadores y el N° 698, una bonificación especial para la totalidad del personal policial que finalmente pasaron a comisión.

Sobre la votación de hoy, Zdero dijo: “se impuso la mayoría, pero seguiremos insistiendo en herramientas como éstas que permitan sacar a la Salud de su agonía. Estos 80 días de cuarentena además de prevenir, tenía que servir para equiparnos a estar preparados. Queremos que el gobierno se deje ayudar, a nosotros no nos van a contar como están los médicos, enfermeros y precarizados, están mal por eso la necesidad de estos proyectos”.

“Priorizar los recursos y ordenar el Estado”

“Hay recursos y plata para la salud sino ¿Por qué que mandan 300 millones a SAMEEP? ¿Pueden explicar que pasó allí? Hoy habría que priorizar los recursos, y no darle a una empresa provincial tantos millones mientras la salud del Chaco agoniza. Estamos para ayudar pero también vamos a marcar los errores, tenemos la obligación moral de hacerlo porque hoy pretenden que nuestros trabajadores de la salud se esfuercen en tratar un cáncer con un mejoralito. No me resigno, al igual que muchos chaqueños, a tener la Salud que hoy padecemos”, apuntó Zdero.

Proyecto para bonificación de Riesgo a policías

“Además de los proyectos para fortalecer el sistema de salud se pidió una bonificación especial para la totalidad del personal policial en concepto de ‘Riesgo de Salud’” , finalizó Zdero.