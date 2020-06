Heladas y neblinas matinales, para este este martes 4

El pronóstico para este martes 4 de junio se presenta con temperaturas previstas entre los extremos 4º C a 23ºC, en Chaco. Lo da a conocer el Serivicio Meteorológico Nacional.

Según anuncia el SMN este martes 4 de junio se presenta con cielo despejado ;neblinas matinales; viento calmo cambiando al nordeste. Las temperaturas previstas entre los 4º C a 23º C.

El miércoles 3 el cielo estará nublado, con probabilidad de lluvias por la tarde y noche. Viento del nordeste en día y desde la tarde del sector sur. Las temperaturas previstas oscilan entre los 12º C y 28º C. No se prevén lluvias importantes.

Sin embargo, el jueves 4 hay probabilidad de lluvias y algunas tormentas. Precipitaciones estimadas entre 20 – 30mm. Viento del Sur. Temperaturas estimadas entre los 10ºC y 18º C.