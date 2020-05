Cautelar frena endeudamiento del Municipio

Los concejales de la UCR anuncian una medida cautelar que dicta la suspensión de las Resoluciones de la Intendencia y de la Presidencia del Concejo que aprueban un crédito. Reivindican que para ese endeudamiento se requerían los 2/3 de los votos afirmativos, cuestión que no fue posible.

Hoy, los concejales de Resistencia pertenecientes al bloque de la UCR integrado por María Teresa Celada, Carlos Salom, Carla Cantero y Dino Ortiz Melgratti, fueron notificados por la Secretaría N° 3 del Superior Tribunal de Justicia, de una medida cautelar que dicta la suspensión de las Resoluciones tanto de Intendencia como las de Presidencia del Concejo, que aprueban un crédito que no fue votado por los ediles.

“Estas acciones responden a que en abril, los concejales han tratado la Ordenanza 13.270 que autorizaba al Ejecutivo a tomar un crédito por 400 millones, la misma fue vetada por el intendente a través de la Resolución 630/20, por lo tanto, este último los convoca de manera urgente a tratar el veto a través de la Resolución 631/20. El instrumento devuelto al Concejo pretendía la toma de otro crédito por la misma cantidad de dinero que el anterior, es decir que se trataba de un empréstito de 800 millones de pesos, el veto fue aceptado por 6 concejales justicialistas pero no cumplía con los requisitos legales para convertirse en una norma, por lo tanto ante la Resolución del Concejo N°6/20 donde aprueba el veto y la Resolución de Intendencia N° 642 que promulga el mismo, los ediles de la UCR recurrieron a la Justicia, tal como lo dejaron en claro en la sesión especial del 28 de abril”, explicaron desde el bloque radical.

Al respecto mencionaron: “Lo dijimos en su momento y lo volveremos a repetir, el veto que envío el intendente al Concejo era un disfraz, se había perdido el espíritu de la Ordenanza, nosotros nunca tratamos el endeudamiento del Municipio por 800 millones, ni por la cantidad de tiempo que pretende el Ejecutivo. Nos alegra saber que el sistema democrático nos ampara, y por ese motivo la Justicia ha dado lugar a esta medida cautelar que resuelve una suspensión de las Resoluciones”.

“Desde el día uno hemos sido una oposición responsable, estudiamos la situación, planteamos alternativas, somos realistas comprendemos que estamos dentro de una emergencia económica y financiera, pero eso no justifica que nosotros no hagamos nuestro trabajo, que actuemos según lo indica el Reglamento Interno del Concejo, la Carta Orgánica y la Constitución. El nuevo endeudamiento que se presentó requería del 2/3 de los votos afirmativos del Concejo, lo cual no sucedió, lo advertimos en ese momento y el Intendente hizo caso omiso y promulgó igual el instrumento”.