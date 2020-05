Zdero recorre Presidencia Roca y Pampa del Indio

En el marco de la emergencia sanitaria por el COVID- 19 y en su recorrida al interior provincial, Zdero destacó:“A los problemas no los miramos desde una banca sino que estamos en territorio, en contacto con la gente, como lo hicimos desde el primer día. No solamente marco mis diferencias ante un sistema de salud con muchas fallas sino que desde la oposición estamos para aportar y ofrecer herramientas como las que hemos presentado esta semana en la Legislatura. En esta oportunidad, no solamente recorremos los hospitales, llevamos una mínima ayuda sino mantenemos un contacto directo con los profesionales de la salud para conocer aún más la tarea que llevan adelante y sus principales necesidades ante esta pandemia”.

Diálogo con docentes en Presidencia Roca

Los legisladores junto al intendente Gustavo Martinez entregaron insumos al hospital de Presidencia Roca y luego visitaron la Escuela Primaria 38 “Ramón Cárcano”. Además, durante la recorrida por la localidad un grupo de docentes les manifestaron la preocupación por su estabilidad laboral ante la modificatoria que llevaría adelante el gobierno provincial en los terciarios.

“Los hemos escuchado, creemos que los cambios deben darse así: escuchando a los docentes y deberían ser los terciarios quienes propongan esas transformaciones. Desde nuestro bloque ya hemos presentado en la Legislatura un proyecto de Ley para resguardarlos laboralmente a fin de contemplar esta situación que hoy a ellos les preocupa y del cual nosotros ya nos hemos ocupado”, concluyó el legislador.