Preocupación por el avance de la Guardia Comunitaria en Wichí El Pintado

Por medio de un comunicado firmado y dado a conocer por su actual presidente, Ayrton Urlich, los integrantes de la Juventud Radical chaqueña expresaron su preocupación ante el avance de la Guardia Comunitaria en la localidad de Wichi El Pintado y la falta de control sobre el mismo. Solicitan intervención estatal y apoyo al intendente.

Bajo el titulo "La Guardia Whasek, entre el derecho y la arbitrariedad", el comunicado expresa: “Los integrantes de la Juventud Radical expresamos nuestra preocupación ante las crecientes denuncias realizadas no solo por el intendente y funcionarios, sino por los ciudadanos en general de la comunidad de El Sauzalito, y que apuntan a la Guardia Comunitaria Whasek. Lo que comenzó disfrazado de un espacio de integración y contención desde y para los pueblos originarios, fue mutando hasta convertirse en una suerte de fuerza paramilitar donde reinan la arbitrariedad y la demagogia bajo la errónea justificación de custodia contra el desmonte, el avance del narcotráfico, e incluso el COVID-19 o cualquier otra excusa que les quede a mano a los entre 60 y 70 hombres de ¿milicia? que forman parte de esta suerte de policía paralela y que accionan armados y uniformados contra cualquier civil, desconociendo jerarquías, autoridades, leyes (que no les convengan por supuesto), derechos, garantías y libertades individuales”.

Más adelante, señala que “Así como la Guardia Whasek se jacta de ser discriminada e injuriada en redes sociales, por el mismo medio se puede encontrar un creciente número de ciudadanos que cansados de vivir con miedo por la constante vulneración a sus derechos, cuentan atrocidades que van desde ‘detenciones ilegales’ (léase secuestros) pasando por mecanismos de tortura y sometimiento que incluye el lavado de los uniformes de los paramilitares por parte de los reos. Es por esto, que los jóvenes radicales elevaremos un pedido de informe a los diputados del bloque que nos representa, para que nuestros legisladores hagan lo propio con el Poder Ejecutivo”.

“Los chaqueños necesitamos saber si es cierto que el ‘jefe’ de la guardia se moviliza a bordo de una camioneta de Desarrollo Social de la provincia del Chaco y con qué objeto le fue otorgado ese vehículo; quién controla a este grupo y qué tipo de control ejerce; por qué cuando el Estado Provincial se reúne con ellos, desestima la presencia del intendente siendo que en definitiva es este último con su equipo quien debe cargar con un pueblo casi al borde del enfrentamiento social; etc. Vale mencionar que en cualquier pueblo o ciudad de Chaco, las comisarías no cuentan con más de 7 personas afectadas por turno, sumando a esto la falta de elementos de trabajo del personal, por lo que es inminente el peligro que corren no solo los civiles si no también el mismo personal policial interviniente en un posible estallido del conflicto. ¿Qué tipo de intervención realizó Capitanich hasta el momento? ¿Quién financia a estos golpistas disfrazados de justicieros?”, deja sendos interrogantes.

“Las guerrillas y los grupos paramilitares en nuestro país se transformaron hace tiempo en un mal recuerdo; no podemos ser tolerantes ante lo que parece una instauración de este sistema. Esta cruzada contra la ilegalidad y la arbitrariedad es en defensa de la igualdad, de la república, de la democracia y de la división de poderes del Estado. Aquí estaremos militando esta cuestión como tantas otras que significan un gran abandono por parte de quienes deben cuidarnos. La rebelión de los mansos comienza en la lucha por el respeto entre pares, y somos muchos los jóvenes y no tanto que estamos dispuestos a dar pelea. Dentro de la ley todo, fuera de ella, nada”, concluye el comunicado.