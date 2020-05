Zdero: "Es momento de estar unidos para sobrellevar la situación sin dejar de marcar las diferencias"

El diputado provincial Leandro Zdero, así como viene recorriendo desde el inicio de la pandemia diferentes centros de salud e instituciones en la provincia del Chaco, hoy asistió junto a sus pares Carmen Delgado, Débora Cardozo y Alejandro Aradas para entregar donaciones en Makallé, Quitilipi, Presidencia de la Plaza y La Escondida.

La provincia del Chaco, entre las más comprometidas de nuestro país por el COVID- 19, necesita del acompañamiento de todos los sectores políticos y del accionar en estos momentos críticos. En este sentido, Zdero expresó: “Cuando uno asume la responsabilidad de ser un funcionario público también tiene la carga pública, es por eso que siempre estuve y voy a estar. Estos días recorremos junto a Carmen Delgado, Alejandro Aradas y Débora Cardozo diferentes localidades para acercar una pequeña ayuda, palpar de cerca la realidad en los pueblos como lo hago también en el área metropolitana ayudando desde un primer momento estando en el territorio y legislando como corresponde”.







“Marcamos nuestras diferencias pero debemos estar unidos”

Los lugares que recibieron donaciones e insumos en esta jornada fueron: el Hogar para Adultos Mayores “San Francisco” de Quitilipi, los hospitales de Makallé, La Escondida y Presidencia de la Plaza. “Todos saben mi posición respecto al sistema de la salud pública provincial lo venimos reclamando desde nuestro bloque hace mucho tiempo: es paupérrimo. Tenemos buenos profesionales, buenos enfermeros pero el Estado no los acompaña. Comprendo que hoy es momento de estar unidos para sobrellevar la situación y colaborar pero sin dejar de marcar nuestras diferencias y las cosas que no compartimos como lo he hecho siempre”,- finalizó el legislador.