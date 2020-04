Mujeres al Frente insiste en el reclamo por vacunas para el centro de salud del barrio Emerenciano

Desde la agrupación Mujeres al Frente del movimiento Socialistas Unidos Emerenciano salieron aclarar cuestiones relacionadas al centro de salud de esta comunidad. Al respecto, Marcela Acuña, referente de esta organización social expresó:

“1) El centro de salud de gestión social del barrio Emerenciano trabaja no pone límites. El gobierno provincial si pone límites.

2) Desde nuestra creación no sólo hacemos medicina preventiva también hacemos laboratorio de análisis clínicos un día a la semana ya que no contamos con las instalaciones, por lo cual las muestras van al laboratorio central para el consiguiente resultado.

3) Hicimos prótesis gratuitas a más de 300 personas en todos estos 4 años con fondos de la fundación Dr Saúl Acuña. Sin ayuda del gobierno.

4) Vacunamos siempre a la población; nuestro personal es capacitado y participa de todas las capacitaciones. Jamás el gobierno colaboró en las capacitaciones.

5) Hemos incorporado kinesiólogos y nutricionistas, el último a fin de trabajar en serio tema de desnutrición y combatirla desde el seno materno a población adulta. Se han realizado informes para que el Gobierno se aboque al problema puntual de cada desnutrido con la correspondiente ficha y su historial clínico. Jamás el gobierno nos pidió el mismo ni se interesaron en verlo sabiendo de su existencia .

6) Trabajamos en diferentes territorios con población realmente en riesgo mal alimentada y con enfermedades evitables pero que no tienen a su tiempo la información necesaria. Nuestras enfermeras jamás recibieron un barbijo ni nada de seguridad que le debe proveer el Gobierno arriesgando sus vidas constantemente como ahora. Aquí se vacuno a más de mil personas y no se tuvo la protección de los insumos necesarios para protegerse de cualquier tipo de contagio.

7) Quedamos sin vacunas, hemos solicitado de manera urgente la provisión de las mismas ya que vamos a domicilio a colocar a los mayores adultos en especial. El Gobierno alega que hasta dentro de 10 días recién tendrán; pero sí le proveen a los privados para que cobren las vacunas como su colocación.

8) Nuestras profesionales siguen firmes atendiendo pero no tenemos remedios de base como Ibuprofeno; paracetamol; amoxicilina ; pastillas para la presión; etc; etc . Al hacer el pedido nos dieron una cajita Kinder Sorpresa tomándonos del pelo desconociendo el trabajo inmenso que se hace”.







Más adelante, Acuña señaló que “puedo seguir dando detalles de la desidia; según informaron los pedidos de vacunas, remedios y situación del personal de Salud de nuestro centro de salud duerme plácidamente en el escritorio de la ministra de Salud que desconoce nuestro trabajo”.

“Debo decir que no les interesa la vida del sector pobre; porque sino se esforzarían al menos para que el centro de salud no carezca de los remedios básicos y que su personal este conforme y protegido. Se habla de pandemia de coronavirus, pasan partes con números, al parecer sólo somos eso; ponen personal policial en los barrios pobres pero les interesa tres carajo la desnutrición de las familias; les interesa tres carajo nuestros ancianos que no tienen para la vacuna; les interesa tres carajo prevenir y dar un seguimiento real a las cuestiones ya existentes como el dengue ; neumonías; tuberculosis; chagas; desnutrición ; SIDA; sífilis; etc; enfermedades que ya están en la población y se propagan. Ni que hablar de si sufría de diabetes o tiroides ya que es tu certificado de muerte si dependes de la salud pública”, planteó la referente de la agrupación Mujeres al Frente.

“Hablo justamente de eso de Salud Pública de nuestra vida; de la vida de mi vecino de todos los que no tienen acceso a una obra social y dependen de la Salud Pública”, enfatizó la dirigente social.







En esa misma línea, Acuña indicó que “la gestión social en materia de salud es difícil de entenderla, mucho más de ponerla en práctica. El doctor Ramón Carrillo sentó sus bases. Nosotros las tomamos e intentamos ponerla en práctica desde un humilde centro de salud y nos encontramos con un paredón de ignorantes en Salud Pública, un Ministerio lleno de burócratas sin política para aplicar a los sectores vulnerables; más el prejuicio de clase que se potencia con el no querer saber cómo funcionamos y los resultados que generamos; non por nosotros; sino por la comunidad; decididamente otra sería la historia”.

Asimismo, la dirigente de la agrupación femenina del movimiento Emerenciano afirmó: “Igualmente sabemos el río que remamos y que vamos contra la corriente pero que quede claro que seguiremos remando porque en nuestra canoa llevamos el compromiso de defender la vida en serio, tema que muchos se llenan la boca pero que no hacen absolutamente nada”.

“Seguiremos luchando, nacimos de la lucha es lo que aprendimos y aprendemos con Emerenciano y no vamos a ocultar la realidad de nuestro pueblo que sufre por está encerrado y tiene miedo”, advierte.

“Por eso seguiremos insistiendo a aquellos que no escuchan y lograremos acceder a las vacunas y saldremos a vacunar aunque a la ministra de Salud y su séquito no le guste porque no dejaremos abandonado a nuestros abuelos y la ciudadanía toda”, enfatiza.

“Hago está aclaración porque seguimos teniendo llamados para ir a vacunar y nos desesperamos pero el Gobierno no se desespera y no nos escucha. El pueblo del Chaco debe saber que seguiremos insistiendo, es por la Salud, es por la vida de todos”, remarca Acuña.