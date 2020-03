La Municipalidad de Colonia Popular cierra los accesos de la localidad

La Municipalidad de Colonia Popular, a través de un comunicado de prensa dado a conocer por su intendente, Juan Carlos Plozzer, dio a conocer el “cierre de los acceso a la localidad” y solicita “colaboración a los vecinos para que permanezcan en sus hogares y que solo salgan ajustándose a los justificativos previstos en el Decreto establecido por la Nación y la Provincia”.

El comunicado expresa: “Queridos vecinos de Colonia Popular y Puerto Bastiani: como todos sabemos, rige una medida dictada por el Presidente Alberto Fernandez mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, que nos impone un Aislamiento Social Obligatorio.

Esto significa que “nadie debe salir de sus casas” a menos que tengan un justificativo o esté dentro de las excepciones que prevé el decreto. La Nación, la Provincia y lo Municipios están haciendo un esfuerzo muy importante para que esto se cumpla. esta medida no es por nosotros, por los políticos, no es por el presidente, no es por el gobernador ni por ninguno de los intendentes, esta medida es por cada uno de ustedes, porque verdaderamente necesitamos entre todos, trabajar juntos para frenar esta pandemia”.

Agradezco a todos los empleados y colaboradores de la Municipalidad de Colonia Popular que están trabajando para ayudarnos a controlar los accesos, de modo tal que podamos detectar ingresos al pueblo de gente que no debería entrar. Esas personas que están trabajando estos días, se están exponiendo, se arriesgan por todos para colaborar y que la situación no empeore. A todos ellos sinceramente muchas gracias.

He ordenado el cierre de los caminos rurales en varios lugares, dejando habilitados un acceso para Colonia Popular y un acceso a Puerto Bastiani.

No obstante, hemos detectado que hay personas que están entrando y saliendo utilizando senderos o picadas entre los campos, para no pasar por los controles establecidos.

Quiero ser muy claro, al igual que lo fue el Presidente de la Nación y el Gobernador de la Provincia del Chaco: Vamos a Ser Inflexibles y muy duros con éstas situaciones, coordinando con las fuerzas policiales para que procedan en caso de verificar que alguien entre o salga del Pueblo por caminos no habilitados, o intente eludir de cualquier manera los controles establecidos será denunciado penalmente.

Sabiendo de la buena voluntad de la mayoría de los vecinos, les pido ayuda de dos formas:

Primero: quedándose en sus casas.

- Si necesitan comprar algo, vayan solos, no lleven a sus hijos por favor.

- Si alguno presenta los síntomas del coronavirus por favor llame por teléfono o envíe un mensaje a los números publicados para ese fin, y por favor avise al Personal Municipal a los teléfonos que también nosotros publicamos. Pero no vaya al médico si presenta esos síntomas, llame y espere que las autoridades sanitarias se comunicarán.

Segundo: Denuncien las violaciones a la falta de Aislamiento. Nadie puede estar Conversando en las veredas ni en plazas, no se puede salir a Caminar ni a visitar a otras personas. Todos deben estar en sus casas.

Esto es por un tiempo, pero si no cumplimos seguro será mayor el tiempo que tendremos que aislarnos, y tal vez las medidas que debamos tomar sean más duras.

Les vuelvo a pedir, por favor ayuden, cuídense y cuiden a los demás”, concluye el comunicado.”.