Aumento de impuestos: Zdero afirma que "parece ser una medida hasta caprichosa"

El legislador provincial Leandro Zdero afirma que el incremento de impuestos “para muchos, no solo son incrementos impagables sino inapropiados, abusivos e inexplicables”. Sostiene que no es justo, sino que parece ser una medida hasta caprichosa”.

El diputado provincial Leandro Zdero (UCR) manifestó que es el intendente quien debe tomar esa actitud de suspender el impuestazo porque esta medida surgió del mismo Ejecutivo municipal.



Este reclamo envuelve a todos los sectores de la ciudad de Resistencia: comerciantes, empresarios, propietarios de inmuebles, inquilinos, industriales, profesionales y vecinos en general. En este sentido, Zdero manifestó: “hay que dialogar y construir con la participación de todos. La gente no se niega a pagar, siempre hace el esfuerzo para estar al día y no puede haber incrementos de 200, 300 ó 400 por ciento cuando el índice inflacionario del 2.019 cerró en 53,8 por ciento. Para muchos, no solo son incrementos impagables sino inapropiados, abusivos e inexplicables; no es justo, sino que parece ser una medida hasta caprichosa”.



“El intendente debe reconocer que este incremento está mal”





La disconformidad ciudadana procede de mucha gente porque durante la campaña proselitista no fue un tema que haya sido advertido a los mismos contribuyentes. “El intendente debe reconocer que esta medida está mal y dejar sin efecto el impuestazo; tiene la facultad para hacerlo, no será una derrota política sino una buena noticia para los resistencianos”, apuntó Zdero.

“Se trata de voluntad política”



Zdero manifestó que desde el Ejecutivo municipal se debe escuchar y dialogar para adoptar medidas concretas, coherentes y prudentes. Por eso, es necesario que el intendente revea el impuestazo a partir de las diferentes medidas, como las que le propone la oposición y los propios vecinos, comerciantes, instituciones en no superar el porcentaje de inflación anual o generar una alternativa”.

“No está bueno que el intendente siga con la idea de no escuchar, la gente ¡no da más! No lo debe ver como una derrota política sino como una solución ante el reclamo justo de los ciudadanos. No es tiempo de tirarse la pelota unos a otros, hoy se trata de voluntad política porque la ciudadanía así lo reclama”, finalizó el legislador.