Pepe Aguirre: 30 años con el Rock del NEA

Hoy es fecha especial para el rock local porque uno de los artistas con más trayectoria activa del Rock regional lanza su disco "30 Años Gracias". Es Pepe Aguirre, el rockero que lanza su material discográfico a modo de antología musical cumpliendo ya 30 años de trabajo musical dentro de nuestro país y fuera por qué no.

“'30 Años Gracias' es un disco que cuenta con treinta canciones”, comenta Pepe Aguirre; “una por año de rock + un plus”, asegura. En cuanto a las características del disco, el artista nos comenta que son particulares y que no es una compilación.

El disco es sin dudas oro en polvo. En él hay canciones que están grabadas de nuevo e incluso hay canciones inéditas, que quedaron guardadas hasta hoy. Hay canciones de Arcángel, la primera banda de metal del Nordeste; canciones de Chevy 72, banda que representó al Chaco en el Cosquin Rock 2.014 y de Spiritual, una de las bandas chaqueñas con más presencia internacional, al tocar con una docena al menos de bandas internacionales de primer nivel en sus giras al pasar por Buenos Aires. Además los infaltables homenajes a los artistas que más influyeron en su carrera en estos 30 años, clásicos increíbles con un gran homenaje a los 80 en los tres temas finales del disco que son imperdibles.

El músico repasó su exitoso y laborioso camino que debió atravesar para llegar a este nuevo material. “El proceso comenzó dos años atrás y específicamente en 2.018 y 2.019 fue el trabajo más arduo. Es un disco que conceptualmente lo veo como una paleta de colores musicales que cuentan un poco mi historia desde los comienzos con el Rock, Pop, Baladas, Rock and roll, Hard Rock, Punk Rock y Metal; todos los estilos coexistiendo en un mismo disco con un sonido de lo mejor logrado en estudios propios”, cuenta Aguirre.

Es preciso destacar una gran particularidad en el desarrollo y producción de este material; que todos los temas fueron grabados y ejecutados en todos los instrumentos por el mismo Pepe Aguirre, quien además mezcló y registró en video todos los temas en una plataforma digital que, además de información, contiene las letras mientras escuchas las canciones.

“El sentido del disco es decir Gracias”, continúa Pepe, quien de una manera u otra pretende celebrar con este enorme gracias “a todos los que estuvieron en mi vida, mi familia, mis hijas, mis amores, en especial a los músicos que me han acompañado en esta carrera, a las bandas y músicos con las que hemos compartido escenarios, los amigos y amigas, los miles que han sido público en miles de escenarios y han aplaudido y comprado algún disco de cualquiera de las bandas y por supuesto, los miles de amigos en las redes sociales que nos apoyan cada día compartiendo, comentando y apoyando en cada publicación”, sostiene el artista.

Sin dudas en este 30 Años Gracias, nadie queda afuera de un material tan íntimo, un material con el sello Pepe Aguirre que le dedica especialmente a la gente.

Las casi dos horas y media de canciones estarán disponibles en YouTube, Facebook, Instagram además en todas las plataformas digitales internacionales como Spotify, Deezer entre tantas más, a partir de ahora, para poder escucharlas preferentemente con audífonos o auriculares para así poder disfrutarlas al máximo…

Como se invita en cada video con una referencia para el que escucha en su teléfono celular, además más de 100 videos programados aparecerán de sorpresa en las diferentes redes y solo el formato físico será a pedido en dos opciones Disco CD en WAV y Mp3 y Formato Pen Drive a pedido por Whatsapp desde la Fans Page de Pepe Aguirre y el contacto será el 3624604203.

Discografía

Arcángel: Pomelo Collante, Marcelo Cohen, Mario Escobar, Cristian Enrique, Diego Barría, Beto Barrera, Fabián Villordo, Charly Pittala entre otros… Peligro en las Calles –1.996- Grabado en Buenos Aires Game Over – 19.98- Spectral Record y La Dama Azul. Levantamiento –Solista – Pepe Aguirre -1.997 Spectral Record. Década- 1.999 – Interactivo - Spectral Record y La Dama Azul. Respuesta Under 1 Compilado Nacional Año 2.000 – Spectral Record.

Spiritual: Demian Pinto, Pablo Brollo, Beto Barrera, Fernando de los Santos, Fernando Lujan, Martin Caballero, Juan Carlos Moya, Cristian Enrique, Claudio Benítez, Daniel Dapozo, Maxi Arriola, Nahuel Tabares y Sebastián Foti entre otros. El camino del espíritu, 2005, Spectral Record, Hhe Vuelto 2012, Spectral Record, 7300 Soles Despues 2016, Spectral Record - Respuesta Under 2.0 - Compilado Nacional Año 2006 - Spectral Record. - Lo Mejor de Arcángel - Compilado - Spectral Record – 2007

Chevy 72: Diego Barría, Beto Barrera, Juan Carlos Moya, Enzo Bonacorsi, Horacio Guille. Siempre llevo Rock Año 2.012 – Spectral Record.

Pepe Aguirre compartió escenarios con: Rata Blanca, Hermética, Almafuerte, Alianza, Ataque 77, Illia Kuriaky, Catupecu Machu, Flor Mostaza, Jaf, Helker, Tren loco, El Dragón, Cabezones, Kefren, Raíz, Jasón, Aonikent, Lorihen Carnarium, Jerikó, Horcas, Renacer, Logos, La Renga, Ratones Paranoicos, Pier, Miguel Mateos, Tipitos, El Soldado, Barilari, La Mississippi, La Bersuit, Las Pelotas, D Mente, Dragonforce Inglaterra – Saxon Inglaterra – El Ex Scorpions Michael Schenker – Stryper Usa – Death Angel Usa – Baron Rojo España – Marky Ramone Usa

Ha salido en revistas de la talla de “Pelo”, “Rolling Stones”, “Epopeya”, “Metal”, “Madhouse” y en la revista “Trash Metal” de Berlín (Alemania) en Much Music e incluso tiene espacios en páginas de Alemania y E.E.U.U. Ha recorrido el país y se ha presentado también fuera de él, como fue el caso de Asunción del Paraguay. Su banda fue seleccionada mejor del interior Rock and Pop, en el 2003 es elegida para representar al Chaco en el festival de La Falda Córdoba y Cosquin Rock 2.014. Ha participado en notas exclusivas en Rock and Pop en Vorterix ; Canal de la Música CM y Much Music.

Estos primeros años son la página más genuina de este músico, quien asegura que en su camino continúa con nuevos proyectos. Esto es realmente un desafío ya que frente a sus ojos, Pepe vio cómo la cultura local rechazó a artistas del género rock en toda su historia. Hoy, músicos como él aportan a la cultura mucho más. “Luchamos por el rock desde la enseñanza desde la UNNE con 20 años de trayectoria o en los medios de comunicación con 15 años de televisión abierta y online con Canal Zero Tv Rock seguimos escribiendo la historia de nuestro rock con presencia local, nacional e internacional”, subrayó el artista.

“Esto recién empieza”, habría dicho Pepe en aquellos primeros años, y hoy tranquilo puede decir: “Esto continúa, porque donde hay un acorde la historia y la evolución están aseguradas”, reflexionó el gran músico.