Suba de impuestos: Salom espera un consenso para la sesión extraordinaria

El concejal Carlos Salom dice que mantiene las esperanzas de llegar a un consenso para la sesión de este martes 11, en la que se tratará la suba de impuestos. Afirma que está de acuerdo con un incremento, pero pretende que no sea a un costo “tan desmesurado”.

El presidente a cargo del Concejo Deliberante de Resistencia, Carlos Salom, señaló que ha mantenido conversaciones con los demás ediles para acordar puntos en común, para la sesión extraordinaria donde se tratará la derogación del “impuestazo”.

De todos modos, precisó que no pudo contactarse con los concejales oficialistas, tras lo cual no descartó que en la previa de la sesión, sí lo haga. En cuanto al quórum necesario, dijo: “No podemos fallar en esta ocasión, los ciudadanos nos están observando, no queremos que sea un fracaso político democrático en Resistencia”, remarcó.

Este martes 11 de febrero a las 10, en el recinto de la Cámara de Diputados del Chaco, se realizará la sesión extraordinaria del Concejo Deliberante de Resistencia para tratar un sólo tema: la derogación de la Ordenanza N° 13.258/19, la de la suba desmesurada impuestos.

En contacto con la prensa, Salom manifestó que “la ordenanza en cuestión es confiscatoria, estamos de acuerdo en aumentar pero no a un costo tan desmesurado, queremos que se tome como referencia la inflación de 2.019 como tope, de acuerdo con lo que señala el INDEC”, afirmó Salom.

Con respecto a la participación de los concejales en la sesión, Salom expresó: “Tengo la esperanza de llegar a un consenso y tener quórum para poder sesionar, que todos los concejales depongamos nuestros intereses partidarios, y legislemos para todos los vecinos sin discriminación”.

Se mostró confiado en que “todos los sectores estén a la altura de la demanda de los vecinos de Resistencia y llegar a dictar una Ordenanza que esté más acorde con los momentos económicos que vivimos todos”, puntualizó el concejal.