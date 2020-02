Salom pedirá informes por ausencia de aires acondicionados en la terminal de ómnibus de Resistencia

El concejal Carlos Salom anticipa que pedirá informes por la ausencia de aires acondicionados en la terminal de ómnibus de Resistencia. Asegura que no fueron conectados desde la inauguración, pese a que eran parte de la obra prometida por el entonces intendente Capitanich.

El concejal Carlos Salom anunció elevará un pedido de Informe con el objetivo de conocer detalles de la situación de los servicios de la terminal de ómnibus de Resistencia, ya que aseguró el edil que constató, luego de recibir denuncias de usuarios y de empleados del lugar, las altas temperaturas que éstos soportan dentro del edificio, debido a que no se conectaron los aires acondicionados prometidos y que eran parte de la obra inaugurada por Jorge Capitanich. “Es una caja de vidrio, casi sin ventilación, donde la temperatura es insoportable”. SECHEEP no habría instalado el transformador correspondiente. “Se esperan gestiones del ex intendente en ese sentido”, indicó.

“Hemos tomado conocimiento de esta situación, verificamos la situación y vamos a elevar un pedido de Informe, con el fin de solucionar esta situación donde los usuarios y empleados de la Terminal de Ómnibus de Resistencia realizan sus esperas y tareas en condiciones inhumanas”, describió Salom.

“A la espera de las gestiones de Capitanich”

"Las refacciones de la terminal de ómnibus fueron inauguradas en septiembre de 2.019, por el entonces intendente Jorge Capitanich, y desde entonces no se habrían terminado algunas de las obras, como por ejemplo la instalación de un transformador por parte de SEChEEP para poder poner en funcionamiento el sistema de aire acondicionado", desliza Salom.

“Este edificio refaccionado, en su mayoría vidriado, y con poca ventilación, provoca una grave incomodidad para los que trabajan dentro del lugar y para los usuarios del servicio de transporte, que se percibe con solo transitarlo en sus distintas dependencias”, indicó Salom. A lo que seguidamente acotó “esperamos que el ex intendente realice las gestiones ante SECHEEP con el fin de instalar el transformador necesario y que los aires acondicionados prometidos funcionen”, resaltó el concejal.