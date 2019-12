El PO se manifiesta en rechazo a los proyectos de Ley de Ministerios y de Emergencia

El Partido Obrero se manifestó hoy junto a la UPCP frente a la sede de la Cámara de Diputados del Chaco, en rechazo a la sanción del paquete de leyes enviadas por el gobernador Capitanich. En un acto público frente a la sede de la Legislatura chaqueña, el diputado provincial Aurelio Diaz indicó: “Estamos proponiendo que no se sancione la Ley de Ministerios hasta que no se escuche a los trabajadores. Porque los trabajadores de diferentes reparticiones están denunciando que atrás de esta Ley se esconde un recorte salarial, de diferentes adicionales que hasta hoy se cobran, y no hay ninguna garantía de parte del Gobierno de que acá se respeten los salarios”.

Díaz explicó también la posición del Partido Obrero frente al proyecto de Ley de Emergencia propuesta por el Gobierno Provincial. “Esta crisis no la pueden pagar los trabajadores, por eso no acompañamos esta iniciativa. Proponemos un impuesto extraordinario a las entidades bancarias que actúan en la provincia, y a las empresas agroexportadoras, y volcar la riqueza de esos sectores que se beneficiaron con el Gobierno de Macri a resolver los reclamos populares”.

“La Ley de Emergencia propuesta por Capitanich le da al Gobierno la facultad de reasignar arbitrariamente las tareas de cualquier trabajador del Estado, incluso, para enviarlo a trabajar en empresas privadas. Prevé la prohibición de incorporar a planta nuevos trabajadores, lo que representa un golpe a la aspiración de miles de precarizados que reclaman con justicia tener los derechos laborales correspondientes. Además, autoriza al Ejecutivo a vender libremente el patrimonio público, a endeudar la provincia en dólares sin pasar por la autorización de la Cámara, a establecer mecanismos de compra directa y otras atribuciones para eludir los controles previstos”, expuso el representante del PO en la Legislatura chaqueña.